Yine 'Boşanma Aşaması' Yine Cinayet: İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Katledildi

Türkiye'de giderek artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Fatih'te Semiha D. isimli kadın sokakta yürüdüğü sırada boşanma aşamasında olduğu E.D. isimli erkek tarafından katledildi. Kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Yine 'Boşanma Aşaması' Yine Cinayet: İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Katledildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde sokakta yürüyen Semiha D.'ye, E.D. silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Semiha D.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Semiha D., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli E.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Semiha D. ile E.D.'nin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Çatalca’da Kadın Cinayeti: Gülten, Otobüs Durağında Beklerken Katledildi! Katil, Oğluna ‘Sıra Sende’ Diye Mesaj AtmışÇatalca’da Kadın Cinayeti: Gülten, Otobüs Durağında Beklerken Katledildi! Katil, Oğluna ‘Sıra Sende’ Diye Mesaj AtmışGüncel

Arnavutköy'de Kadın Cinayeti: Sığınma Evinden Ramazan'ı Çocuklarıyla Geçirmek İçin ÇıkmışArnavutköy'de Kadın Cinayeti: Sığınma Evinden Ramazan'ı Çocuklarıyla Geçirmek İçin ÇıkmışGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kadın cinayetleri İstanbul
Son Güncelleme:
17 Yaşındaki Atlas'ı Öldürdüler, Annesini Tehdit Ettiler! Şüpheliler İçin 19 Yıl Ceza İstendi Atlas'ın Annesine Tehdide İstenen Ceza Belli Oldu
'Türk Savaş Uçaklarının Uçuş Yaptığı' İddiası Yalanlandı 'Türk Savaş Uçaklarının Uçuş Yaptığı' İddiasına Yanıt
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşında Yedinci Gün: İran'dan İsrail'e Yeni Saldırı Dalgası, 'Basra'da ABD Uçağı Düştü' İddiası İran, Tel Aviv'deki Hedefleri Vuruyor, 'Basra'da ABD Uçağı Düştü' İddiası
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Doktoraya Giriş Şartları Değişti Doktoraya Giriş Şartları Değişti
Yine 'Boşanma Aşaması' Yine Cinayet: İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Katledildi İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Katledildi
Türkiye Kupası Karşılaşmasında Irkçılık! Maça Ara Verildi Türkiye Kupası Maçında Irkçılık!
İspanya Başbakanı Sanchez'den Lübnan'a Tam Destek: 'Daha Fazla Yıkıma Hayır, Savaşa Hayır' İspanyol Liderden Lübnan'a Tam Destek