Yine 'Boşanma Aşaması' Yine Cinayet: İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Katledildi
Türkiye'de giderek artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Fatih'te Semiha D. isimli kadın sokakta yürüdüğü sırada boşanma aşamasında olduğu E.D. isimli erkek tarafından katledildi. Kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde sokakta yürüyen Semiha D.'ye, E.D. silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Semiha D.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Semiha D., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli E.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Semiha D. ile E.D.'nin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
