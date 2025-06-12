Dolar Yükseldi, Euro Düşüşe Geçti

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İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları 12 Haziran 2025 sabahına sınırlı yükselişlerle başladı. Dolar, 39,1990 liradan; euro ise 44,3020 liradan işlem görmeye başladı. Açılış verilerine göre her iki para biriminde de hafif oynaklık dikkat çekiyor.

Güne 39,1970 TL alış ve 39,1990 TL satış fiyatıyla başlayan dolar, önceki güne göre sınırlı bir artış kaydetti. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 39,1850 TL olarak gerçekleşmişti. Küresel piyasalarda doların zayıflaması ve altına olan talebin artması, döviz kurunda dalgalanmalara neden oluyor.

Euroda ise daha belirgin bir gerileme dikkat çekti. Bugün 44,3000 TL'den alınan euro, 44,3020 TL’den satılıyor. Dün 45,0130 TL seviyesinden kapanan euro, sabah saatlerinde yaklaşık 70 kuruşluk bir düşüşle işlem görmeye başladı.

Kaynak: AA