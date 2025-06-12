Güvenli Limana Rağbet Arttı, Çeyrek Altın Kritik Eşiği Aştı

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Altın fiyatlarında hızlı yükseliş dikkat çekiyor. Orta Doğu’da artan gerilimler, ABD dolarının zayıflaması ve FED'in faiz indirimi ihtimallerinin kuvvetlenmesi, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yöneltti. Son olarak ons altın 3.370 dolara kadar yükselirken, iç piyasada gram altın 4.250 TL seviyelerine ulaştı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 4.300 TL’den satılıyor.

ÇEYREK KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Çeyrek altın fiyatları da bu yükselişten nasibini aldı. Sabah saatlerinde 7.010 TL'den işlem gören çeyrek altın, yatırımcıların ilgisini çekerken; geçen hafta kapanışı 4.177 TL olan gram altın, bu hafta %1,75 oranında değer kazanmış oldu. İç piyasada yükselişin devam etmesi halinde gram altının kısa vadede 4.305 TL seviyesini aşması bekleniyor.

Altın fiyatlarındaki bu artışın temel nedenlerinden biri de ABD’de açıklanan son enflasyon verileri oldu. Mayıs ayında yıllık enflasyon %2,4 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentisinin altında kaldı. Bu durum, FED'in eylülden itibaren faiz indirimi yoluna gidebileceği beklentilerini artırdı ve altına olan talebi kuvvetlendirdi. Özellikle çekirdek enflasyonun da %2,8'e gerilemesi, bu algıyı daha da destekledi.

ALTINDA SON DURUM

12 Haziran güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.248,76 TL

Çeyrek altın 7.008,00 TL

Yarım altın 14.017,00 TL

Tam altın 27.564,87 TL

Cumhuriyet altını 27.904,00 TL

Gremse altın 69.123,57 TL

ONS altın 3.371,36 TL

Kaynak: Haber Merkezi