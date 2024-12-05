Dolar ve Euroda Yükseliş Tam Gaz!

Haftanın dördüncü işlem günü İstanbul serbest piyasada dolar 34,7630 liradan, euro ise 36,7120 liradan satılıyor. İkisi de dünkü satış fiyatlarına göre yükselişini sürdürüyor.

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Dolar ve Euroda Yükseliş Tam Gaz!

Döviz kurundaki dalgalanma uzun süredir devam ederken, 5 Aralık Perşembe günü, en sık tercih edilen yatırım araçlarından dolar ve euroda yükseliş devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada 34,7610 liradan alınan dolar, 34,7630 liradan satılıyor. 36,7100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7120 lira olarak gerçekleşti.

Dolar ve Euroda Yükseliş Tam Gaz! - Resim : 1

Dün doların satış fiyatı 34,7510 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4550 lira olarak belirlenmişti.

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Kaynak: AA

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