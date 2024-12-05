Mazota 97 Kuruş İndirim! Benzinden Sonra Akaryakıt Fiyatları Yeniden Değişiyor

Benzine 97 kuruş indirim gelmişti. Akaryakıta fiyatları için yapılan indirim dün tabelalara yansımıştı. Bugün gelen son dakika bilgisine göre mazot fiyatı da değişiyor. İşte 5 Aralık Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin motorin fiyatları ile haberin detayları…

Mazota 97 Kuruş İndirim! Benzinden Sonra Akaryakıt Fiyatları Yeniden Değişiyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE YARIN İNDİRİM VAR!

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 97 kuruş indirim bekleniyor.

Mazota 97 Kuruş İndirim! Benzinden Sonra Akaryakıt Fiyatları Yeniden Değişiyor - Resim : 1

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 44.22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.1 satılıyor.

Benzin Ankara'da 42 lira 45 kuruşa, İzmir'de 42 lira 85 kuruşa satılıyor.

SON DAKİKA: Benzine İndirim Geldi, Tabelalar Değişti (4 Aralık Çarşamba Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)SON DAKİKA: Benzine İndirim Geldi, Tabelalar Değişti (4 Aralık Çarşamba Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)Ekonomi

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