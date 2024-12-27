Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı

Merkez Bankası'nın 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmesinin ardından döviz kurunda yükseliş sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,2850 liradan, euro 36,7680 liradan güne başladı.

Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı

En sık tercih edilen yatırım araçlarından dolar ve euro, uzun süredir devam eden çalkantılı seyri nedeniyle vatandaşın sıkı takibinde. Özellikle dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmesiyle piyasalardaki son durum merak ediliyor.

Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı - Resim : 1

27 Aralık 2024 Cuma günü İstanbul serbest piyasada 35,2830 liradan alınan dolar, 35,2850 liradan satılıyor. 36,7660 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7680 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,1850 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7180 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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