SON DAKİKA: Altın Fiyatları, Dolar/TL ve Borsa… Piyasaların Merkez Bankası Faiz Kararına Tepkisi!
Son dakika haberi… Altın, dolar ve borsa yatırımcıları için günün hatta yılın en önemli haberi Merkez Bankası’ndan geldi. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Politika faizi beklentisi 150 baz puan azaltılması yönündeydi. Açıklanan kararı sonrası ‘Gram altın ne kadar oldu?’, ‘Dolar kaç TL?’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Kapalıçarşı verileri ile anlık, canlı, güncel gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları ve dolar, euro kurlarında son durum…
Son dakika: Piyasalarda Merkez Bankası faiz kararı heyecanla bekleniyordu. Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB faiz kararını duyurdu. 9 aydır sabit kalan faizler Aralık 2024’te 2,5 baz puan düşürülerek yüzde 47,5 Seviyesine çekildi. Peki faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Dolar bugün kaç TL? İşte Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde son durum ile piyasaların ilk tepkisi…
26 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Uluslararası piyasalarda altının onsu hafif yükseliş ile 2.627 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı altın gram fiyatı karar öncesinde 3.047 TL seviyesinde bulunurken, şu sıralar yükselişe geçerek 3050 TL’den işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatları da 5.130 TL seviyesinden değerleniyordu, kararın ardından 5132 TL’den satışa sunuluyor.
Cumhuriyet altını da 20.739 liradan alıcı ile buluşuyor.
DOLAR VE EURODA SON DURUM
Dolar/TL kuru faiz kararının ardından 35,26 TL'de bulunuyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 36,67 TL'den ekranlara yansıyor.
BIST 100’DE FAİZ YÜKSELİŞİ
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 102,63 puan ve yüzde 1,03 artışla 10.018,85 puana yükselmişti. Faiz kararı sonrası BİST 100 Endeksi şu sıralar 10.020,56 puanda bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi