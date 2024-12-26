SON DAKİKA: Altın Fiyatları, Dolar/TL ve Borsa… Piyasaların Merkez Bankası Faiz Kararına Tepkisi!

Son dakika: Piyasalarda Merkez Bankası faiz kararı heyecanla bekleniyordu. Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB faiz kararını duyurdu. 9 aydır sabit kalan faizler Aralık 2024’te 2,5 baz puan düşürülerek yüzde 47,5 Seviyesine çekildi. Peki faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Dolar bugün kaç TL? İşte Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde son durum ile piyasaların ilk tepkisi…

26 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda altının onsu hafif yükseliş ile 2.627 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı altın gram fiyatı karar öncesinde 3.047 TL seviyesinde bulunurken, şu sıralar yükselişe geçerek 3050 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları da 5.130 TL seviyesinden değerleniyordu, kararın ardından 5132 TL’den satışa sunuluyor.

Cumhuriyet altını da 20.739 liradan alıcı ile buluşuyor.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dolar/TL kuru faiz kararının ardından 35,26 TL'de bulunuyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 36,67 TL'den ekranlara yansıyor.

BIST 100’DE FAİZ YÜKSELİŞİ

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 102,63 puan ve yüzde 1,03 artışla 10.018,85 puana yükselmişti. Faiz kararı sonrası BİST 100 Endeksi şu sıralar 10.020,56 puanda bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi