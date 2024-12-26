TÜİK'ten Özgür Özel'in 'Pinpon Topu' İddiasına Cevap: 'Bu Ürünler Madde Sepetinde Yer Almıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından TÜİK’in açıkladığı enflasyonla hissedilen enflasyonun aynı olmadığını vurguladığı açıklamasında, "Asgari ücretli pinpon topu yemediğine, çocuğuna harçlığı bakır çubukla ödemediğine göre bu rakam nasıl oluyor" ifadelerini kullanmasına söz konusu kurumdan yanıt geldi.

TÜİK’in CHP lideri Özel’e verdiği cevapta, iddialar reddedilirken, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel dün katıldığı bir televizyon programında enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığını ifade ederek kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yanlış bilgiler vermiştir. Pinpon topu ve bakır çubuk Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almamakta olup bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

TÜİK’İN AÇIKLADIĞI ENFLASYON SEPETİNDE NELER VAR?

TÜİK’in açıklamasında, enflasyon sepetinde yer alan ürün ve hizmetlere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Sepette yer alan temel ürünler: Ekmek, süt, yumurta, et, çay, sebze ve meyveler gibi temel gıda maddeleri.

Hizmetler: Kira, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları gibi düzenli harcamalar.

Diğer maddeler: Sigara, benzin, eğitim, sağlık, giyim ve ev eşyası gibi hanehalkının tüketiminde önemli yer tutan mal ve hizmetler.

ÖZGÜR ÖZEL TAM OLARAK NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, TÜİK’in cevabına konu olan açıklamasında, yapılan enflasyon hesaplamasının hissedilen enflasyonla örtüşmediğinin altını çizerek, “TÜİK’in enflasyonu böyle ama neye göre hesaplıyor? Malum pinpon topu var TÜİK’in hesabı içinde, enflasyon sepetinin içinde. İşte bakır çubuk var. Olur olmadık şeyler koyuyorlar içine. İşte o sepet yüzde 50. Peki asgari ücretli pinpon topu yemediğine, çocuğuna harçlığı bakır çubukla ödemediğine göre ‘Nasıl oluyor?’” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi