MEMUR EMEKLİ MAAŞI Tablosu Ortaya Çıktı! TÜİK Değil ENAG Açıkladı: SSK’lısı, Bağ-Kur’lusu, Memuru Bu Zammı Alacak

Emekli ve memur zammı için son 8 güne girildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Böylece yaklaşık 16 milyon emekli maaşı alan ve 4 milyon memur için Ocak-Haziran 2025 arasındaki yeni aylıklar belli olacak. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 24,73, 4c’li memur ve memur emeklisi ise yüzde 10 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile yüzde 19,31 oranında zam almıştı. 5 aylık enflasyon ile milyonların cebine girecek rakam büyük ölçüde ortaya çıktı. Peki emekli kök maaş zammı ne olur? Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte 4a, 4b, 4c emekli-memur zamlı maaş tabloları…

ENFLASYON SIFIR BİLE GELSE EMEKLİ VE MEMUR O ZAMMI GARANTİLEDİ

Merkez Bankası verilerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 16,54 olması bekleniyor. Bu aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı anlamına geliyor. Emekli Sandığı için zam oranı ise yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 12,31 olacak. Şu anda SSK ve Bağ-Kur’lu Aralık ayı enflasyonu sıfır bile gelse yüzde 14,57, memur ve memur emeklisi ise yüzde 10,40 zam almaya hak kazandı.

ENAG BAŞKANI ZAMDA ORAN VERDİ

Zamda beklentiler rakamlara böyle yansırken Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda memur ve emekli zammı için oran verdi. Ulusoy, "Memur, işçi ve emekliye de yüzde 10-15 verecekler" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA 6 AYLIK ENFLASYON FORMÜLÜ

En düşük emekli maaşı için de en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış bekleniyor. Şu an 12.500 TL olan emekli taban maaşının yüzde 16,54 oranında artması ile yeni rakamın 14.567 TL’ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu rakamın yuvarlama yapılarak üst limit 15.000 TL’ye tamamlanması bekleniyor. En düşük emekli maaşı alanlarının sayısının 3,7 milyondan 4-4,5 milyona çıkabileceği konusundaki endişeler nedeniyle rakamın daha yüksek tutulması ise beklenmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi