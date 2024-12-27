Ankara’da ‘En Düşük Emekli Maaşı’ Korkusu! AKP Kulisleri ‘Asgari Ücret’ Kararı ile Çalkalandı: Mesaj Yağdı, ‘Ciddi Adım Atılmalı’

Asgari ücret belli oldu, sıra emekli zammı ve memur maaşlarında! 20 milyondan fazla emekli ve memur 3 Ocak’ta belli olacak 6 aylık enflasyon ile 2025 yılı Ocak-Haziran dönemindeki yeni zamlı maaşlarını öğrenecek. Tıpkı asgari ücrette olduğu gibi emekliye ve memura refah payı beklenmezken zam oranları da büyük ölçüde netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde 16-18, memur maaşı ve memur emeklisi de yüzde 12-14 arasında bir artış görecek. SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaşı artışının ardından ikinci düzenleme taban aylık yani 12.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında olacak. Henüz en düşük emekli maaşı düzenlemesinin neye göre belirleneceği bilinmezliğini korurken Ankara’da sıcak bir gelişme yaşandı. AKP’li milletvekilleri emekli taban aylığı için harekete geçti.

2025 ASGARİ ÜCRETİ ONLARI BİLE ŞAŞIRTTI

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AKP kulislerinin ana gündem maddesi son iki gündür asgari ücrette beklentilerin altında yapılan artış oldu. Yeni asgari ücretin duyurulmasının ardından AKP’li kurmayların telefonlarına tepki mesajlarının yağdığı öğrenildi. Ayrıca milletvekillerinin gelen tepkilere cevap vermekte zorlandığı bile öne sürüldü.

“Rakama biz de çok şaşırdık. Açıkçası 23 bin 500 veya 24 bin lira olabilir diye bekliyorduk. 22 bin 104 lira açıklanınca, ertesi gün grup toplantısında Cumhurbaşkanı belki bir dokunuş yapar diye düşündük ama bu gerçekleşmedi” diyen AKP kurmayları, “Kamuoyunda oluşan tepki Sayın Cumhurbaşkanı’na da iletildi. Seçim bölgelerimizden vatandaşlardan gelen tepkiler de gündeme getirildi. Hem rakama tepki gösteriyorlar hem de asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken, devlettin ürettiği hizmetlerden aldığı vergi, harç ve cezalara yüzde 44 civarında artış yapılmasına yönelik çelişkiyi gündeme getiriyorlar. Bu konuda vatandaş haklı. Asgari ücret yüzde 30 artıyorsa, devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı. Bir diğer sıkıntı ise asgari ücrete yüzde 30 zam yapılıyor ama işverene verilen asgari ücret desteği yüzde 43 artırılıyor. Burada da bir denge kurulmalıydı” yorumunu yaptılar.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN CİDDİ ADIM ATILMASI LAZIM”

31 Mart yerel seçimlerinde en büyük tepkiyi emeklilerden gören AKP aynı durumun bir kez daha yaşanmaması için bu zam döneminde en düşük emekli maaşında aynı hatanın yapılmamasını istiyor. Beklentinin altında yapılacak artışın partiyi zora sokacağını dile getiren kurmaylar ‘en düşük emekli aylığında ciddi bir adım atılmalı’ diyor.

“Asgari ücrette olduğu gibi bir hata yapılırsa, bizim bunu anlatmamız zor olur. Çünkü vatandaşla yüz yüze bakan biziz” ifadelerini kullanan AKP’li vekiller, “Ekonomi yönetimi elbette kendi programını uygulayacak. Biz de bunun başarılı olmasını istiyoruz ama dar ve sabit gelirlilerle ilgili sıkıntıların giderilmesi lazım” değerlendirmesini yapıyorlar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

Beklentiler 15 bin TL’nin psikolojik sınır olacağını gösteriyor. Ancak 6 aylık enflasyon oranında bir artış ile 12.500 TL olan en düşük emekli maaşının yüzde 17 civarında artış ile 14.625 TL’ye yükselebileceği dile getiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi