Asgari Ücretliye de Özel Sektör Çalışanına da Yüksek Zam Yok! İş Dünyası ‘Yüzde 30’u Geçmesin’ Dedi: Maaşlar Patron İnisiyatifine Kaldı

Asgari ücret 2025 yılı için işverenlerin ve ekonomi yönetiminin hedefleri doğrultusunda yüzde 30 artış ile 22.104 TL olarak işçilere ödenecek. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı özellikle de tespit komisyonu masasındaki TÜRK-İŞ’i çileden çıkarmış ve bundan sonraki asgari ücret belirleme toplantılarına dahi katılmama kararı almasına neden olmuştu. Bugün Resmi Gazete’de asgari ücret 2025 yılı için resmen duyurulurken özel gözler asgari ücretin üzerinde maaş alan özel sektör çalışanlarının zam oranına çevrildi.

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR YÜZDE 30’UN ÜZERİNDE ZAM BEKLİYOR

Asgari ücret artışı yasa ile belirlenirken özel sektörde zam tamamen işverenin inisiyatifine bırakılmış durumda. Ancak artan yaşam maliyetleri ve eriyen alım gücü karşısında 7 milyon asgari ücretli ve 4 milyon memurun yanında özel sektör çalışanları da en az yüzde 30 oranında zam bekliyor. Yapılan anketler ise şirketlerin yüzde 25-30 bandında bir artışa hazırlandığını gösteriyor.

İŞ DÜNYASINDAN ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDE MAAŞ ALANLAR İÇİN KÖTÜ HABER

Tüm bu gergin bekleyiş devam ederken iş dünyasından çalışanları kızdıracak bir açıklama geldi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, özel sektördeki maaş zammının asgari ücret artışını geçmemesi gerektiğini dile getirdi. Çalışanların yüzde 43’ünün asgari ücret aldığı bir ortamda 2025 yılı için belirlenen yüzde 30’luk asgari ücret artışının hem doğrudan hem de dolaylı etkilerinin önemine dikkat çeken Özgener, bu artışın Merkez Bankası’nın yıl sonu için yüzde 45 ve 2025 için yüzde 21 olarak öngördüğü enflasyon oranlarının ortalaması alınarak hesaplandığını belirtti.

ENFLASYONA ETKİSİ YÜZDE 2,4 AMA…

Ekonomistler 2025 yılı için öngörülen yüzde 21’lik hedefin tutmayacağını senenin yüzde 30-35 bandında bir enflasyon ile kapanacağını tahmin ediyor. Yeni asgari ücretin yapılan hesaplamalar doğrultusunda yılık enflasyona etkisinin yüzde 2,4 ila yüzde 3,6 puan arasında olması bekleniyor. Bütün hesap kitaba rağmen asgari ücretin enflasyonu yükselteceğine dair açıklama yapan Özgener şunları ifade etti:

“2025 yılı asga­ri ücretinin doğrudan ve dolaylı etkilerinin yanı sıra, beklentiler üzerindeki etkisi de olacak. Bü­tün bu gelişmeler, enflasyonun 2025’te yüzde 30’un altına geri­lemesini ve faizlerin düşüş hızı­nı belirleyecek. Mevcut durumda piyasa beklentileri, 2025 yılında enflasyondaki düşüş kadar bir fa­iz indirimi olacağının ve Türk Li­rası’nın reel olarak daha fazla de­ğerlenmeyeceğinin tahmin edil­diğini gösteriyor. Enflasyonun, Merkez Bankası tahmin aralığın­da gerçekleşeceği bir senaryoda da büyüme tahminleri yüzde 3 civarında oluşuyor. Enflasyonun düşmesinin beklendiği bir sene­de, potansiyel büyümenin üstün­de bir büyüme beklemek çok ger­çekçi değil.”

Kaynak: Haber Merkezi