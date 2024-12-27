Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonu İçin Karar! Bu Kez Şaşırttılar, Zam Yok

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazlar için 2025 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonu İçin Karar! Bu Kez Şaşırttılar, Zam Yok

Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4'üncü maddesi gereğince verilen karar ile; ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2025 yılında alınacak maktu ücretlerin, 23 Aralık 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine karar verildi.

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 avro, radyo için 1-2 avro, video için 18 avro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 avro, cep telefonları için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.

Kaynak: ANKA

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