Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önce 2025 Emekli Zammını Açıkladı: Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilmişti
Asgari ücreti nokta atışı bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Ocak 2025'te emekliye yapılacak zamda net rakamı açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yılda asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından, tüm gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili net rakamı açıkladı. Erdursun, 1 Ocak itibarıyla en düşük emekli maaşlarının 12 bin 500 liradan 15 bin liraya çıkarılabileceğini belirtti.
"BÖYLE GİDERSE ÇALIŞANLARIN YÜZDE 96'SI ASGARİ ÜCRETLİ OLUR"
Asgari ücreti tartışma konusundan çıkarmadığımız sürece yoksulluk artar diyen Erdursun, "Konuşmamız gereken asgari ücret değil, ortalama ücret olmalıydı. Böyle giderse Türkiye'de 10 sene sonra çalışanların yüzde 96'sı asgari ücretli olur" şeklinde konuştu.
EMEKLİ ZAMMINDA NET RAKAMI AÇIKLADI
Erdursun, 1 Ocak itibarıyla en düşük emekli maaşlarının 12 bin 500 liradan 15 bin liraya çıkarılabileceğini belirtti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 12 enflasyon farkı eklenecek diyen Erdursun, aynı zamanda refah payı da yükseltilerek yüzde 25'e çıkacağını açıkladı. Bu fark, 3 Ocak 2025'te açıklanacak son aralık ayı enflasyonu ile netleşecek.
"BEN BURADAN İHBARDA BULUNAYIM"
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın açıklamalarında "Fırsatçılara göz açtırmayacağız" sözlerini hatırlatan Erdursun, "Ben buradan fırsatçılık açısından bir ihbarda bulunayım. Köprü, yol geçiş ücretleri hepsini yüzde 43 oranında arttıracaklar. Asgari ücretin çok üstüne arttıracaklar ve fırsatçılık yapacaklar. Kimi kime şikayet edeyim öyleyse? Ben gidip çalışma bakanını mı şikayet edeyim devlete?" açıklamalarında bulundu.