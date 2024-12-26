Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önce 2025 Emekli Zammını Açıkladı: Asgari Ücreti Nokta Atışı Bilmişti

Yeni yılda asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından, tüm gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili net rakamı açıkladı. Erdursun, 1 Ocak itibarıyla en düşük emekli maaşlarının 12 bin 500 liradan 15 bin liraya çıkarılabileceğini belirtti.

"BÖYLE GİDERSE ÇALIŞANLARIN YÜZDE 96'SI ASGARİ ÜCRETLİ OLUR"

Asgari ücreti tartışma konusundan çıkarmadığımız sürece yoksulluk artar diyen Erdursun, "Konuşmamız gereken asgari ücret değil, ortalama ücret olmalıydı. Böyle giderse Türkiye'de 10 sene sonra çalışanların yüzde 96'sı asgari ücretli olur" şeklinde konuştu.