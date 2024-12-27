Mahfi Eğilmez’den Dikkat Çeken Faiz Kararı Değerlendirmesi

Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan kararın esnaf odaklı bir adım olduğunu belirtirken, enflasyon yükünün yine emekçilerin omuzlarına bırakıldığını vurguladı.

‘ENFLASYON NÖBETİ EMEKÇİDE’

Eğilmez, TCMB’nin politika faizini 2,5 puan düşürerek %47,5 seviyesine çektiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

TCMB, politika faizini 2,5 puan indirerek %47,5'a düşürdü. Son iki günde önce resmi enflasyonun yüzde 33 altında asgari ücret açıklanarak, ardından 2,5 puanlık faiz indirimiyle küçük ve büyük esnafın isteklerine yanıt verilmiş oldu. Enflasyon nöbeti hep olduğu gibi emekçide.

TCMB, politika faizini 2,5 puan indirerek % 47,5'a düşürdü. Son iki günde önce resmi enflasyonun yüzde 33 altında asgari ücret açıklanarak, ardından 2,5 puanlık faiz indirimiyle küçük ve büyük esnafın isteklerine yanıt verilmiş oldu. Enflasyon nöbeti hep olduğu gibi emekçide. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) December 26, 2024

MERKEZ BANKASI’NIN SON FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 2,5 puan indirerek %47,5 seviyesine çekti. Banka, aldığı karara gerekçe olarak kasım ayında enflasyonun yataya yakın seyretmesini ve öncü verilerin aralık ayında düşüş eğilimini göstermesini işaret etti.

DEZENFLASYON SÜRECİ GÜÇLENİYOR

TCMB, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş olduğunu belirterek, dezenflasyon sürecinin giderek güç kazandığını vurguladı. Banka, bu süreçte fiyat istikrarını sağlama hedefi doğrultusunda sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini ifade etti. Enflasyon beklentilerinin tahmin edilen aralığa yaklaşmasının para politikası kararlarında belirleyici olacağına dikkat çekildi.

ENFLASYON HEDEFİ %5

TCMB, uzun vadeli hedefini yineleyerek enflasyonu %5 seviyesine indirme taahhüdünü hatırlattı. Ancak kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon %47,09 olarak gerçekleşmiş durumda.

GEÇMİŞ FAİZ POLİTİKALARI NASILDI?

2023 yılı boyunca TCMB’nin faiz politikası dikkatle takip edildi. Mart ayında politika faizi %50’ye çıkarılmış, ardından dokuz toplantıda sabit tutulmuştu. TCMB’nin en son faiz indirimi ise Şubat 2023'te gerçekleşmiş ve faiz %9,5’ten %8,5’e düşürülmüştü.