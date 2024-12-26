Altına Yatırım Yapanlar Soğuk Terler Dökecek! Uzmanından Yüzde 233 Uyarısı
Son yıllarda hızla artan çevrimiçi altın alımları, 2024 yılında yeni bir rekora ulaştı. Uzmanı, altın alacaklara uyarlarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2023 yılında internet üzerinden aylık ortalama 399 milyon TL'lik altın alımı yapılırken, bu rakam 2024'te aylık 1 milyar 290 milyon TL’ye yükseldi. İşlem adedinde de artış yaşanırken, aylık ortalama işlem sayısı 79 binden 102 bine çıktı.
İNTERNETTEN ALTIN ALIMINA İLGİ NEDEN ARTIYOR?
Uzmanlar, internet üzerinden yapılan altın alımlarındaki artışı birkaç nedene bağlıyor. Yoğun çalışma temposu nedeniyle zamandan tasarruf etmek isteyen yatırımcılar, çevrimiçi platformları tercih ediyor. Uzmanlar, altın alacakların güvenilir firmalardan faturalı alışveriş yaparak sahte altın riskini ortadan kaldırabileceğini belirtiyor.
BU DETAYA DİKKAT
Her ne kadar çevrimiçi altın fiyatları, kuyumculara kıyasla %3-4 oranında daha pahalı olsa da güvenlik ve kolaylık faktörleri internetten altın alımını popüler hale getiriyor. Uzmanlar, özellikle güvenilirliği kanıtlanmış platformlardan alışveriş yapılmasını öneriyor.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
2023 yılını 1955 TL seviyesinden kapatan gram altın, 2024'ün 26 Aralık işlem gününe 2980 TL'den başladı. Bu durum, gram altında yıllık %52'lik bir artışa işaret ediyor. Küresel piyasalarda ise ons altın 2627 dolar civarında işlem görüyor. Yıl boyunca jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla destek bulan ons altın, 2790 dolarla rekor kırdı. Ancak yılın son çeyreğinde doların güç kazanmasıyla birlikte altın fiyatlarında bir miktar gerileme yaşandı.
2024 yılı sonu itibarıyla ons altının, 2650 dolar seviyelerinden kapanış yapması bekleniyor. Öte yandan, dolar endeksinin 108 seviyesinin üzerinde tutunması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,60 civarında seyretmesi de altın piyasasındaki dalgalanmaları etkiliyor.
ALTIN ALACAKLARA KRİTİK UYARI
Uzmanlar, internetten altın alımı yapacak yatırımcılara şu uyarılarda bulunuyor:
-Güvenilir ve sertifikalı platformlar tercih edilmeli.
-Fatura ve garanti belgeleri muhafaza edilmeli.
-Altın fiyatlarının piyasa koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilmeli.
Altın, "güvenli liman" olma özelliğini korurken, dijital platformlar aracılığıyla yatırım yapma trendinin önümüzdeki yıl da devam etmesi bekleniyor.