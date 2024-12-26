Altına Yatırım Yapanlar Soğuk Terler Dökecek! Uzmanından Yüzde 233 Uyarısı

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Her ne kadar çevrimiçi altın fiyatları, kuyumculara kıyasla %3-4 oranında daha pahalı olsa da güvenlik ve kolaylık faktörleri internetten altın alımını popüler hale getiriyor. Uzmanlar, özellikle güvenilirliği kanıtlanmış platformlardan alışveriş yapılmasını öneriyor.