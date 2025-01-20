Dolar ve Euroda İvme Yukarıya Döndü! İşte Yeni Haftada İlk Rakamlar...

Vatandaş, en sık tercih ettiği yatırım araçlarından olan döviz kurunu sıkı takip ediyor. Uzun zamandır dalgalı bir seyir izleyen dolar ve euro, haftanın ilk iş gününde yukarı yönlü bir seyir izliyor.

20 Ocak 2024 Pazartesi gününde dolar, yükseliş eğilimi göstererek 35,5919 liradan satılıyor. Euro ise 36,7269 liradan güne başladı.

Dolar cuma günü kapanışını 35,5842 liradan, euro da 36,7059 seviyesinden yapmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi