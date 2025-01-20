İnsanlığın Yüzde 44'ü 6,5 Doların Altında Yaşıyor! Süper Zenginlerin Serveti 3 Kat Daha Hızlı Arttı

Milyarderlerin serveti 2024 yılında bir önceki yıla göre üç kat daha hızlı artarken, dünyadaki yoksulların sayısı son çeyrek yüzyılda neredeyse hiç değişmedi. Bunun yanında tüm dünyanın yüzde 44'lük kesiminin ise sadece 6,5 dolar ile yaşadığı raporlarda ortaya çıktı.

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İnsanlığın Yüzde 44'ü 6,5 Doların Altında Yaşıyor! Süper Zenginlerin Serveti 3 Kat Daha Hızlı Arttı

Küresel yardım kuruluşu Oxfam'ın yıllık eşitsizlik raporuna göre, dünyanın en zengin insanları miras ve güçlü bağlantılardan giderek daha fazla yararlanırken, milyarderlerin serveti 2024 yılında arttı.

Oxfamyaptığı açıklamada, dünyanın en zenginlerinin toplam servetinin sadece 12 ay içinde 13 trilyon dolardan 15 trilyon dolara yükseldiğini söyledi. Bu, Oxfam kayıtlarının tutulmaya başlanmasından bu yana milyarderlerin servetindeki en büyük ikinci yıllık artış oldu.

Verilere göre, en zengin yüzde 1'lik kesim tüm servetin yaklaşık yüzde 45'ine sahipken, insanlığın yüzde 44'ü Dünya Bankası yoksulluk sınırı olan günlük 6.85 doların altında yaşıyor. Dünyanın en zengin insanlarının serveti daha önce tahmin edilenden daha hızlı artarken, Oxfam artık on yıl içinde en az beş trilyoner görmeyi bekliyor.

İnsanlığın Yüzde 44'ü 6,5 Doların Altında Yaşıyor! Süper Zenginlerin Serveti 3 Kat Daha Hızlı Arttı - Resim : 1

SERVETLERİ 3 KAT DAHA HIZLI ARTTI

Oxfam Uluslararası İcra Direktörü Amitabh Behar, "Küresel ekonomimizin ayrıcalıklı bir azınlık tarafından ele geçirilmesi, bir zamanlar hayal bile edilemeyecek boyutlara ulaştı. Milyarderleri durdurmadaki başarısızlık, şimdi yakında trilyoner olacakları doğuruyor. Milyarderlerin servet biriktirme hızı üç kat artmakla kalmadı, güçleri de arttı" dedi.

ELON MUSK İLK İSİM OLABİLİR

Informa Connect Academy'nin raporuna göre Tesla'nın CEO'su ve Trump'ın yakın müttefiki Elon Musk, 2027 yılına kadar dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti şu anda yaklaşık 440 milyar dolar.

Kaynak: Haber Merkezi

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