Herkes Mahkemeye Koştu! Danıştay Maliye'ye 'Yetkini Aştın' Dedi: Ek Vergi Kararını İptal Etti

Danıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın deprem zararlarını karşılamak için getirdiği ek vergi düzenlemesini iptal etti. Maliye’nin beyannamede belirtilmeyen indirim ve istisnaları da kapsama alması ‘yetki aşımı’ olarak değerlendirildi. Kararda mükelleflerin bu haklardan yararlanamamasının vergi ya da ceza ile sonuçlanamayacağı ifade edildi.

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Herkes Mahkemeye Koştu! Danıştay Maliye'ye 'Yetkini Aştın' Dedi: Ek Vergi Kararını İptal Etti

Danıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ek vergi düzenlemesine ilişkin getirdiği iptal ile dikkat çeken bir karara imza attı. Maliye’nin yasal yetkisini aştığını belirten Danıştay, hukuki sınırların zorlandığını dile getirdi. Maliye’nin ek vergi uygulaması depremin yarattığı zararları karşılamak ve bölgeyi yeniden inşa etmek için tasarlanmıştı. Ancak Maliye’nin beyannamede belirtilmeyen indirim ve istisnaları da ek vergi kapsamına dahil etmesi mükelleflerden gelen şikayetleri de beraberinde getirdi.

Herkes Mahkemeye Koştu! Danıştay Maliye'ye 'Yetkini Aştın' Dedi: Ek Vergi Kararını İptal Etti - Resim : 1

DEPREMİN KAYIPLARINI TELAFİ ETMEK İSTEDİLER

Ekonomi Gazetesi’nden Abdullah Tolu’nun haberine göre, depremin kayıplarını telafi etmek amacıyla getirilen ek vergi düzenlemesi kurumlar vergisi mükelleflerinden bir defaya mahsus ek vergi alınmasını içeriyordu. Ancak Maliye bu düzenlemeyi genişleterek beyannamelerinde indirim veya istisna göstermeyenlere de ek ceza ve faiz uygulanacağını duyurdu.

Herkes Mahkemeye Koştu! Danıştay Maliye'ye 'Yetkini Aştın' Dedi: Ek Vergi Kararını İptal Etti - Resim : 2

EK VERGİ YA DA CEZA UYGULANAMAZ

Açılan davaları inceleyen Danıştay Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kanunun verdiği yetkiyi aştığını ve düzenlemenin yasal dayanağının almadığını belirtti. Kararda mükelleflerin beyannamelerinde indirim ya da istisna göstermemeleri halinde sadece bu haklardan yararlanamayacakları ancak ek vergi ya da ceza da uygulanamayacağı vurgulandı.

Herkes Mahkemeye Koştu! Danıştay Maliye'ye 'Yetkini Aştın' Dedi: Ek Vergi Kararını İptal Etti - Resim : 3

MALİYE TEMYİZE GİDEBİLİR AMA…

Maliye, Danıştay 3. Dairesi tarafından verilen bu karara karşı, kararın kendisine tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay VDDK’ya temyiz talebinde bulunabilir. Ancak ‘yetki aşımı’ gerekçesi ile Danıştay’ın temyiz talebini de reddedebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi

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