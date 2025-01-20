Kur Korumalı Mevduat Kararı! Merkez Bankası Duyurdu: Bugün İtibarıyla Sona Erdiriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat hesaplarında çıkış stratejisi kapsamında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 itibarıyla sonlandırılacağını duyurdu.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Kur Korumalı Mevduat Kararı! Merkez Bankası Duyurdu: Bugün İtibarıyla Sona Erdiriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat hesapları için son dakika açıklaması geldi.

TCMB, "Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme
işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır" diye yaptığı duyuruda şunları kaydetti.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma
hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla
sonlandırılmasına karar vermiştir."

Kur Korumalı Mevduat Kararı! Merkez Bankası Duyurdu: Bugün İtibarıyla Sona Erdiriliyor - Resim : 1

KKM'DEN ÇIKIŞ HIZ KAZANDI

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 108,8 milyar TL'den 1 trilyon 85,6 milyar TL'ye geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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