Kur Korumalı Mevduat Kararı! Merkez Bankası Duyurdu: Bugün İtibarıyla Sona Erdiriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat hesapları için son dakika açıklaması geldi.

TCMB, "Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme

işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır" diye yaptığı duyuruda şunları kaydetti.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma

hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla

sonlandırılmasına karar vermiştir."

KKM'DEN ÇIKIŞ HIZ KAZANDI

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 108,8 milyar TL'den 1 trilyon 85,6 milyar TL'ye geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi