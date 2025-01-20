SON DAKİKA! Altın Fiyatları İçin Yeni Perde! Piyasaların Kırılma Günü: Trump 2.0 Dönemi Resmen Başlıyor (20 Ocak Gram, Çeyrek Altın Fiyatları)

SON DAKİKA | Altın fiyatları için dünyada yeni bir sayfa açılıyor. ABD’de Donald Trump 2.0 dönemi resmi olarak başlıyor. Koltuğuna oturacak olan Trump için artık icraat zamanı! Bugüne kadar daha çok jeopolitik açıklamalar yapan Trump için gözler ekonomi alanında yapacağı açıklamalarda olacak.

Genel olarak piyasa profesyonelleri Trump’ın koltuğuna oturmasının ardından 2-3 aylık dönemin dalgalı olabileceğini ifade ediyor. Piyasaların ise bir süre bekle gör politikası uygulayabileceği belirtiliyor.

Özellikle Türkiye için siyasi olarak Suriye konusunda YPG-PYD unsurları ile ilgili olarak gelecek açıklamalar bölgesel olarak önemli olabilir. Diğer yandan başta Çin olmak üzere diğer ülkelere uygulanacak gümrük tarifelerinin Türk Mallarının önünün açmak konusunda nasıl etkiler göstereceği de önemli olacak. Diğer yandan daha uzun vadede F-35 ve S-400 konuları ikil ülke arasında önemli konular arasında yer alacak.

ONS ALTINDA YATAY SEYİR

Altın hala 2595 ile 2770 dolar arasında seyrini sürdürüyor. Trump belirsizliği nedeni ile ve geçen hafta ABD Merkez Bankası Fed’e yönelik olumsuz beklentilerle girilen haftada Altın bir miktar yukarı hareket yaptı. Ancak sarı metal yatay bandını kırabilmiş değil. Ons altın bu kritik günde şu sıralar 2.703 dolar seviyesinden değerleniyor.

GRAM, ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı Cuma günü 3.106 TL’yi görmüştü. Altın gram fiyatı bu sabah da yükselişine devam etti. Bankalararası serbest piyasada şu sıralar 3.093 TL’den değerleniyor. Kapalıçarşı serbest piyasada 22 ayar gram altın 3.134 TL ve 24 ayar gram altın ise 3.258 TL’den ekranlara yansıyor.

Çeyrek altın fiyatı 5.276 TL, Cumhuriyet altını 21.322 TL’den ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 2.995 liradan değerleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi