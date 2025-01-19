ABD, Türkiye'nin İhracat Artışında Öne Çıktı

Türkiye'nin 2024 yılında ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke ABD oldu. Türkiye, ABD'ye geçen yıl 1 milyar 256 milyon dolar fazla ihracat gerçekleştirdi. ABD'yi, Birleşik Krallık, Romanya, Irak ve İtalya izledi.

ABD, Türkiye'nin İhracat Artışında Öne Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladı. Türkiye’nin güçlü ekonomisi ve stratejik konumu, ABD ile ticaretin artmasında önemli rol oynadı.

Kimyevi maddeler sektörü, ABD'ye en fazla ihracat yapan sektör olarak öne çıktı. 2024'te bu sektördeki ihracat, 370,5 milyon dolar artış gösterdi. Elektrik ve elektronik ile otomotiv sektörleri de önemli ihracat artışları yaşadı. İstanbul, 4,7 milyar dolarla ABD'ye en fazla ihracat yapan il oldu. Ankara, İzmir, Kocaeli ve Gaziantep de önemli ihracat rakamlarına imza attı.

Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, ABD ile ticaretin artmasının Türkiye'nin pazar çeşitlendirme stratejisinin başarısı olduğunu belirtti. Sanlı, yenilikçi ürünler ve fiyat avantajlarıyla bu artışın sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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