Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? (26 Mart Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

Altın ve döviz piyasalarındaki değişimler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kur hareketliliği bugün de devam ederken, dövizdeki son gelişmeler merak konusu.

TCMB, dün doların efektif kurunu alışta 37,8821 TL, satışta 38,0339 TL olarak açıkladı. Önceki gün ise bu rakamlar alışta 37,8335 TL, satışta 37,9851 TL seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalar da hareketli. Dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2950, dolar/yen paritesi ise 149,60 seviyelerindeydi.

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

26 Mart Çarşamba günü saat 07:15 itibarıyla Dolar/TL 37,9897’den (alış), 38,0224’ten (satış) işlem görüyor. Euro/TL ise 41,0911 seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi