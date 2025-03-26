Asgari Ücrete Ara Zam mı Gelecek? Cumhurbaşkanı Sinyal Vermişti, Mehmet Şimşek Bu Sözlerle Açıkladı: 'İkinci Bir Artış...'

Son 1 haftada yaşananlar piyasalarda sert dalgalanmalara neden olurken ekonomi yönetimi peş peşe kararlarla Türk Lirası’nı destekleyecek adımlar attı. Borsa dün yeniden toparlanma eğilimine girerek yüzde 2’ye yakın değerlendi. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması öncesinde 36,74 TL seviyesinde olan dolar/TL 41,1 liraya, euro ise 44,58 liraya yükselmişti. Alınan önlemler kurlarda dolar 38 lira seviyelerinde stabil bırakırken, euro ise 41 liraya kadar geri çekildi.

Hem finans piyasalarının hem de vatandaşın gözü önce 3 Nisan’da açıklanacak enflasyon verisine ardından ise 17 Nisan’daki Merkez Bankası faiz kararına çevrilmişti. Giderek artan enflasyon ve faiz endişeleri için açıklamalar ve beklentiler netleşmeye başladı. Ancak vatandaşın enflasyon endişeleri ile asgari ücrete ara zam tartışmaları yeniden alevlendi.

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ocak 2025 asgari ücret zammının 22.104 TL olarak duyurulmasının ardından AKP'nin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde ara zam için dikkat çeken bir açıklamada bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz. (Asgari ücret) Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız. İnancımız odur ki, buna gerek kalmayacak. Biz enflasyonu daha da düşürerek sadece asgari ücretlileri değil, milletimizin tamamını rahatlatarak refah düzeyi yükseltmek istiyoruz. Yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz."

MEHMET ŞİMŞEK ASGARİ ÜCRET İÇİN NET KONUŞTU

Dün ise asgari ücrete ara zam konusunda milyonlarca çalışanı ilgilendiren açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi. Bakan Şimşek, vatandaşın enflasyon beklentisindeki artışın şimdilik asgari ücrette ikinci artışı gerektirmeyeceğini dile getirdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE DEĞŞİKLİK YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ayrıca enflasyon beklentileri için de kritik açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek, Türk Lirası varlıklarındaki değer kayıplarına ilişkin aylık enflasyonda geçici etkiler görülse de yıllık enflasyon hedefine ulaşma konusunda bir engel görmediklerini ifade ederek, OVP’de herhangi bir revizyonun gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

MART AYI ENFLASYONU NE OLUR?

Mart 2025 enflasyon rakamları öncesi kurumların da enflasyon beklenti anketleri gelmeye başladı. Bu kapsamda Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği FKB-EGE mart ayı bültenini yayımladı. Buna göre, FKB-EGE, şubatta bir önceki aya göre 2,78 puan artarak 100,68 puana yükseldi. FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre mart enflasyon beklentisi yüzde 2,47 oldu.

FKB'nin, şubat endeksi ve mart beklenti anketi verilerinde, özellikle yıl sonu beklentilerindeki değişimler dikkate alındığında, orta-uzun vadede uygulanan para politikası duruşunun, enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiği gözlemlendi.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL?

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi