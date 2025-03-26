Meclis'te Elektriğe Zam Tartışması! Zam Oranı Bile Belli: 1050 Liralık Sınır 1312 Liraya Çıkacak

Elektrik faturalarında 1 Şubat’ta devlet desteği 417 kWh kullanımın aşılması halinde kaldırılmıştı. Bu kapsamda 1.050 TL'yi aşan kullanımın üzerindeki faturalar gerçek bedel üzerinden hesaplanmaya başladı. Ancak ortaya atılan ‘elektrik faturalarına yüzde 25 zam geliyor’ iddiası vatandaşın gündemine bomba gibi düştü!

MECLİS'E GELDİ

Son olarak Temmuz 2024'te zamlanan elektrik tarifesinde 6 aydır herhangi bir artış yapılmaması, Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle dağıtım şirketlerinin isyan etmesine neden olmuştu. O şikayetler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine de geldi. Meclis’te, “Nisan ayı başında yapılacak elektrik zammı yüzde 25 mi, 30 mu olmalı?” diye tartışmaların olduğu ifade edildi.

ELEKTRİK ZAMMI FATURALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Yeni tarife düzenlemesi ile 1050 TL olan sübvansiyon sınırının yüzde 25’lik artış ile 1312,5 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu tutarın üzerinde kullanım gerçekleştiren aboneler, elektrik faturası için iki katı bedel ödeyecek. Zammın 1 Nisan'dan itibaren uygulanması beklentiler dahilinde.

Kaynak: Haber Merkezi