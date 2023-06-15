Dolar ve euro ne kadar oldu? Günün ilk rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 23,59 liradan, Euro 25,58 liradan güne başladı.

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Dolar ve euro ne kadar oldu? Günün ilk rakamları

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından hızla yükselen ve her gün tarihi zirvelerini gören döviz kurları, güne yatay seyirde başladı.

Seçim sonrası Türk lirası karşısında yükselişe geçerek 23,78 seviyesini gören dolar/TL 23,59'dan işlem görüyor.

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Son bir ayda 4 liradan fazla yükselen dolar kuru, son 3 işlem gününü küçük kayıplarla tamamlamıştı.

Euro/TL ise yüzde 0,11'lik değerlenme ile 25,58'ten fiyatlanıyor. Euro kuru, bugün en yüksek 25,60, en düşük ise 25,35 lira seviyelerini gördü.

Dün doların satış fiyatı 23,5900 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 25,6010 lira olmuştu.

Yurt içinde piyasalar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu hafta bankalarla yapması beklenen toplantıya ve 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.

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