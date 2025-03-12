Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? (12 Mart Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

Döviz piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurunda değişikliklere neden oluyor. Güncel verilere göre, dolar 36,60 TL seviyesinde, Euro ise 39,94 TL’den işlem görüyor. İşte piyasalardaki son durum…

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Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? (12 Mart Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, döviz kurlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Özellikle altın ve döviz piyasasında yaşanan hareketlilik, iç ve dış ekonomik faktörlerden etkilenmeye devam ediyor.

EURO 40 TL'Yİ AŞTI

Dün Euro, tarihinde ilk kez 40 TL seviyesini aşarak önemli bir eşik noktasına ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü efektif kurunu alışta 36,4833 TL, satışta ise 36,6295 TL olarak açıkladı. Bir önceki gün ise efektif kur alışta 36,4303 TL, satışta 36,5762 TL seviyelerindeydi.

Uluslararası piyasalarda ise dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 147,60 düzeyinde seyretti.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Yeni günde, dolar/TL kuru 36,5938 (alış) ve 36,6082 (satış) seviyelerinde bulunurken, Euro/TL ise 39,9473’ten işlem görüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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