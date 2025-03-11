Sigara Tiryakilerine Kötü Haber: Yine Zam Geldi

Sigara tiryakilerini üzecek bir haber daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına gelen yeni zammı duyurdu.

JTI, Esse, BAT ve Philip Morris'in ardından Imperial Tobacco grubundaki sigaralara da zam geldi. Yeni fiyat listesine göre; grubun en ucuz sigarası 74 TL'ye, en pahalı sigarası ise 88 TL'ye yükseldi.

Zamlı fiyat listesi şu şekilde:

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Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 110 TL'ye yükselirken, en ucuz sigarası 80 TL olmuştu. BAT grubunun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuz sigarası 75 TL'ye yükselmişti. JTİ grubunun en pahalı sigarası 91 TL, en ucuzu 75 TL olarak açıklanmıştı. Esse grubunda ise en pahalı sigara 90 TL olurken, en ucuz sigara ise 70 TL'ye çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi