Altında Türk Usulü Yöntem! ‘Paranın Değeri Azalır’ Korkusu Sardı: Tüm Dünya Artık Bunu Yapıyor

Trump’ın hamleleri tüm dünyada endişeleri had safhaya taşırken yabancılar da artık Türklerin en sevdiği birikim yöntemini seçti! Paralarının değerini korumak isteyen Avrupalılar ve ABD’liler yastık altı altın yöntemini seçerek fiziki altına yöneldi. Yurt içinde ise altında hareketli günlerin başlaması yakın.

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Altında Türk Usulü Yöntem! ‘Paranın Değeri Azalır’ Korkusu Sardı: Tüm Dünya Artık Bunu Yapıyor

Altın fiyatları bu sabah ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri açıklamaları sonrasında dalgalanma yaşadı. Yatay bir seyir izleyen ons altın şu sıralar 2.915 dolardan işlem görürken yurt içinde gram altın fiyatları da 3.430 TL seviyelerinde bulunuyor. Kapalıçarşı çeyrek aldın fiyatlarına bakıldığında 5.853 TL, Cumhuriyet altını ise 23.936 TL’den ekranlara yansıyor.

Altında Türk Usulü Yöntem! ‘Paranın Değeri Azalır’ Korkusu Sardı: Tüm Dünya Artık Bunu Yapıyor - Resim : 1

311 MİLYAR DOLARLIK ALTIN YASTIK ALTINDA

Son veriler ışığında yastık altı altın stoku Türkiye’de 2024’ün üçüncü çeyreği itibarıyla 311 milyar dolara ulaşmıştı. Yatırımcılar güvenli liman olarak tercih ettikleri altın için ‘Türk’ usulü bir yöntem buldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Türkiye’ye özgü yastık altı altın talebinin yabancılarda da geliştiğini ifade etti.

Altında Türk Usulü Yöntem! ‘Paranın Değeri Azalır’ Korkusu Sardı: Tüm Dünya Artık Bunu Yapıyor - Resim : 2

ABD’LİLER BİLE FİZİKİ ALTINA YÖNELDİ

Ekonomi Gazetesi’nde Yener Karadeniz’in aktardığı bilgide, “Gurbetçi ya da yabancı Avrupalılar da bizdeki gibi fiziki altın alıyorlar” diyen uzman isim, “Gram altın alıyorlar. Gurbetçi Türklerin kimisi Reşat, kimisi Cumhuriyet altını alıyor. Buradan sipariş ediyorlar ya da gelince buradan alıyorlar” dedi.

Fiziki altını tercih eden yalnızca gurbetçiler değil! “ABD vatandaşlarının da altın aldığını duyuyorum diyen Yıldırımtürk, “Enflasyona karşısında paralarının değerini korumak için yapıyorlar. Burada uluslararası piyasa ile fark olsa da oradaki şehirlerde bizim kuyumcular var, çeyrek satıyorlar ancak euro cinsinde daha pahalıya geliyor” ifadelerini kullandı.

ALTINDA HAREKETLİ GÜNLER YAKLAŞIYOR

Altın fiyatlarında asıl büyük çıkış için yılın ikinci yarısı işaret edilirken Piyasa Uzmanı Yıldırımtürk, Ramazan Bayramı’na yaklaşılması ile piyasada hareketlilik olacağını dile getirdi.

“Emekliye verilecek bayram ikramiyesi, ramazanda bağışların artması ile piyasa hareketlenecektir. Öte yandan kurda artışa çok müsaade edilmeyeceğine yönelik açıklamalar da talebin altına yönelmesine yol açacaktır. Tüm bu gelişmeler altında uluslararası piyasa ile farkın açılmasına yol açacaktır” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi

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