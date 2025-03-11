Hazine Piyasadan 102,4 Milyar Lira Borçlandı

İlk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 34,34, bileşik faiz ise yüzde 37,28 olarak belirlendi.

Bu ihaleye toplam 78 milyar 274,5 milyon liralık nominal teklif geldi. Nominal satış tutarı 34 milyar 515 milyon lira, net satış tutarı ise 34 milyar 527,1 milyon lira olarak kaydedildi. Kamu kesiminden gelen 4 milyar 40 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 44 milyar 597 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 20 milyar liralık satış yapıldı.

İKİNCİ İHALEDE 4 YILLIK TAHVİLİN İLK İHRACI GERÇEKLEŞTİ

İkinci ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF’e endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edildi. Bu ihalede nominal teklif 52 milyar 389 milyon lira olurken, nominal satış 30 milyar 269 milyon lira, net satış ise 29 milyar 794 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kesiminden gelen 6 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 15 milyar 585,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar 500 milyon liralık tahvil satışı yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 102 milyar 361,1 milyon lira borçlanmış oldu.

Kaynak: AA