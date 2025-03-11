Hazine Piyasadan 102,4 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesinde toplam 102 milyar 361,1 milyon lira borçlandı.

Hazine Piyasadan 102,4 Milyar Lira Borçlandı

İlk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 34,34, bileşik faiz ise yüzde 37,28 olarak belirlendi.

Bu ihaleye toplam 78 milyar 274,5 milyon liralık nominal teklif geldi. Nominal satış tutarı 34 milyar 515 milyon lira, net satış tutarı ise 34 milyar 527,1 milyon lira olarak kaydedildi. Kamu kesiminden gelen 4 milyar 40 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 44 milyar 597 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 20 milyar liralık satış yapıldı.

İKİNCİ İHALEDE 4 YILLIK TAHVİLİN İLK İHRACI GERÇEKLEŞTİ

İkinci ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF’e endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edildi. Bu ihalede nominal teklif 52 milyar 389 milyon lira olurken, nominal satış 30 milyar 269 milyon lira, net satış ise 29 milyar 794 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kesiminden gelen 6 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 15 milyar 585,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar 500 milyon liralık tahvil satışı yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 102 milyar 361,1 milyon lira borçlanmış oldu.

Araç Koltuğunuza Yakıt Tasarrufu İçin Bir Kap Su Koyun: Bu Yöntemi Kimse BilmiyorduAraç Koltuğunuza Yakıt Tasarrufu İçin Bir Kap Su Koyun: Bu Yöntemi Kimse BilmiyorduGözden Kaçmasın

Mışıl Mışıl Bir Uyku İçin Yapabileceğiniz 10 Faydalı AlışkanlıkMışıl Mışıl Bir Uyku İçin Yapabileceğiniz 10 Faydalı AlışkanlıkGözden Kaçmasın

Kaynak: AA

Etiketler
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Türkiye’den İlk! Turan, Azerbaycan’da İlk Lisanslı Dijital Cüzdan Oldu Türkiye’den İlk! Turan, Azerbaycan’da İlk Lisanslı Dijital Cüzdan Oldu
Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar
Euroda Tarihi Rekor! 40 TL'yi Aştı Euroda Tarihi Rekor! 40 TL'yi Aştı
Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Düzenleme! Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak: Yasa Teklifi Meclis’te Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu
Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo
Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek