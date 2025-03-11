Araç Koltuğunuza Yakıt Tasarrufu İçin Bir Kap Su Koyun: Bu Yöntemi Kimse Bilmiyordu

Uzmanlara göre, yolcu koltuğunda bir kap su bulundurmak sürücüyü ani hızlanma ve sert fren yapmaktan kaçınmaya teşvik ediyor. Sürücüye daha dengeli sürüş deneyimi sunan bu tekniğin en büyük özelliği olarak camlardaki buğunun erken zamanda giderilmesini sağlıyor. Bununla birlikte, garajdaki aracın motor sıcaklığını da koruyor. Bu da yakıt tüketimini düşürerek daha ekonomik bir katkı sağlıyor.