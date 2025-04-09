Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
Dövizde hareketlilik devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, euro 42,0320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,0030 liradan alınan dolar, 38,0050 liradan satılıyor. 42,0300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 42,0320 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,0010 lira, euronun satış fiyatı ise 41,5610 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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