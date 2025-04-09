Motorine Büyük İndirim Geldi, Gözler Benzine Çevrildi

Motorine büyük indirim geldi. Gece yarısından itibaren fiyatlar litre başına 2,64 lira düştü. Perşembe günü ise benzinde büyük indirim bekleniyor.

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Motorine Büyük İndirim Geldi, Gözler Benzine Çevrildi

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kuru hareketliliği ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorin litre fiyatında 2,64 TL’lik indirim yapıldı. Perşembe günü ise benzin grubunda 2,15 TL indirim bekleniyor.

Motorine Büyük İndirim Geldi, Gözler Benzine Çevrildi - Resim : 1

9 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,83 TL
Motorin: 44,31 TL
LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,68 TL
Motorin: 44,19 TL
LPG: 26,79 TL

Motorine Büyük İndirim Geldi, Gözler Benzine Çevrildi - Resim : 2

Ankara

Benzin: 47,40 TL
Motorin: 45,06 TL
LPG: 27,29 TL

İzmir

Benzin: 47,75 TL
Motorin: 45,40 TL
LPG: 27,24 TL

Motorindeki indirimin ardından gözler perşembe günü beklenen benzin indirimiyle pompaya yansıyacak yeni fiyatlarda.

Petrol Dibi Gördü, Benzin ve Motorine Büyük İndirim GeliyorPetrol Dibi Gördü, Benzin ve Motorine Büyük İndirim GeliyorEkonomi

Akaryakıta Büyük İndirim Geliyor! Net Tarih Verildi, Bir Anda Düşecek!Akaryakıta Büyük İndirim Geliyor! Net Tarih Verildi, Bir Anda Düşecek!Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt Benzin Motorin Motorin fiyatları İndirim
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