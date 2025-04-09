Motorine Büyük İndirim Geldi, Gözler Benzine Çevrildi

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kuru hareketliliği ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorin litre fiyatında 2,64 TL’lik indirim yapıldı. Perşembe günü ise benzin grubunda 2,15 TL indirim bekleniyor.

9 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,83 TL

Motorin: 44,31 TL

LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,68 TL

Motorin: 44,19 TL

LPG: 26,79 TL

Ankara

Benzin: 47,40 TL

Motorin: 45,06 TL

LPG: 27,29 TL

İzmir

Benzin: 47,75 TL

Motorin: 45,40 TL

LPG: 27,24 TL

Motorindeki indirimin ardından gözler perşembe günü beklenen benzin indirimiyle pompaya yansıyacak yeni fiyatlarda.

Kaynak: Haber Merkezi