Motorine Büyük İndirim Geldi, Gözler Benzine Çevrildi
Motorine büyük indirim geldi. Gece yarısından itibaren fiyatlar litre başına 2,64 lira düştü. Perşembe günü ise benzinde büyük indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kuru hareketliliği ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorin litre fiyatında 2,64 TL’lik indirim yapıldı. Perşembe günü ise benzin grubunda 2,15 TL indirim bekleniyor.
9 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46,83 TL
Motorin: 44,31 TL
LPG: 27,39 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46,68 TL
Motorin: 44,19 TL
LPG: 26,79 TL
Ankara
Benzin: 47,40 TL
Motorin: 45,06 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir
Benzin: 47,75 TL
Motorin: 45,40 TL
LPG: 27,24 TL
Motorindeki indirimin ardından gözler perşembe günü beklenen benzin indirimiyle pompaya yansıyacak yeni fiyatlarda.
Kaynak: Haber Merkezi
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