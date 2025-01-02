Dolar TL Karşısında Güne Nasıl Başladı?
İstanbul serbest piyasasında dolar 35,3730 liradan, euro 36,7620 liradan güne başladı. Salı günü ise doların satış fiyatı 35,3580 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7510 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasasında dolar 35,3730 liradan, euro 36,7620 liradan güne başlangıç yaptı.
Serbest piyasada 35,3710 liradan alınan dolar, 35,3730 liradan satış işlemi görüyor.
36,7600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7620 lira olarak seyrediyor.
Salı günü dolar 35,3580 liradan, euro ise 36,7510 liradan satılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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