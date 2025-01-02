Altın Fiyatları Grafiği Yön Değiştirdi! İslam Memiş Gram Altın için Rakamı Açıkladı: Her Şey 20 Ocak’ta Netleşecek

Altın fiyatları yeni yılın ilk işlem gününe Avrupa enerji temin sorunu ile başlıyor. Avrupa ile Rusya arasındaki 5 yıllık doğal gaz temin anlaşmasının sona ermesi ile enerji krizi yeniden gündeme geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa’nın enerji tedarik zincirini önemli şekilde etkilemiş, doğal gazı başka bölgeden karşılamak isteyen Avrupa ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalmıştı. Bu durum enflasyonun artmasına ve ekonomik yavaşlamaya neden olmuştu. Bu durum karşısında Avrupa Merkez Bankası gevşek para politikasına geçiş yapmak zorunda kalmıştı. Ancak gaz akışının kesilmesi bölgede belirsizliği hat safhaya çıkardı. Rusya sorununu hızla çözebileceğini ifade eden Donald Trump’ın ikinci başkanlığına hazırlık sürecinin bölgenin durumunda kritik rol oynaması bekleniyor.

SARI METALDE YÜKSELİŞ

Jeopolitik gerginlikler altın piyasasına ise olumlu yansıdı. Ons altın fiyatı güne hafif yükselişle başlarken şu sıralar 2.631 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak kısa vadede yatırımcıların altına olan ilgisinin düşük olduğu gözlemlenirken, orta vadede görünümün daha olumlu tablo çizdiği belirtiliyor. Trump’ın adımlarının altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynaması bekleniyor.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI (2 OCAK 2024 PERŞEMBE)

Yurt içinde ise geçtiğimiz yıl yüzde 51,63 değerlenen gram altın 2.975 lira ile kapanış yapmıştı. Yeni yılın ilk işlem gününde altının gram fiyatı da 2.994 TL seviyelerinden ekranlara yansıyor. Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın fiyatı 5.178 TL’den, 2024’ün getiri şampiyonu Cumhuriyet altını da 20.926 TL’den değerleniyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TARİHİ

Peki gram altın fiyatları ne olur? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Gram altın fiyatları 4000-4500 TL aralığında, altının onsunun ise 3000-3500 dolar aralığında olmasını bekliyorum. 2024’te olduğu gibi 2025’te de yatırımcısının yüzünü güldürecek” dedi.

Ons altın fiyatları içinse 20 Ocak’ı işaret eden uzman isim, “Muhtemelen 20 Ocak tarihine kadar bu yatay süreç, baskılanan süreç devam edecek. Ne zaman ki Trump resmi olarak 20 Ocak tarihinde koltuğuna oturacak, resmi olarak başkan olarak görevine başlayacak, her şey aslında Trump'ın koltuğa oturmasıyla belli olacak” yorumunu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi