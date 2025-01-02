Kuyumcularda Zorunlu Oldu! Altın Alım Satımına 'MASAK' Yasağı: 185 Bin Liranın Üzerinde Alışverişe Kimlik İbrazı

Neredeyse 61 gram altın, 37 çeyrek altın, 3 bilezik... Kuyumcularda altın alım satımlarında kimlik zorunluluğu getiren yeni dönem başladı. Kuyumcular 185 bin liranın üzerindeki altın işlemlerinde kimlik ibrazı istemek zorunda olacak. Düzenlemeye uymayan işletmeler ağır cezalara maruz kalacak.

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Kuyumcularda Zorunlu Oldu! Altın Alım Satımına 'MASAK' Yasağı: 185 Bin Liranın Üzerinde Alışverişe Kimlik İbrazı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibraz etme zorunluluğu getirilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı uygulanmayan bu düzenleme için harekete geçti. Kimlik ibrazı yılbaşından sonra artık zorunlu olacak.

Kuyumcularda Zorunlu Oldu! Altın Alım Satımına 'MASAK' Yasağı: 185 Bin Liranın Üzerinde Alışverişe Kimlik İbrazı - Resim : 1

185 BİN TL ŞARTI

Buna göre 185 bin liranın üzerindeki kuyum alımlarında kimlik ibrazı zorunlu olacak. Birbiriyle bağlantılı işlemlerin de 185 bin lirayı aşması halinde kimlik verilmesi gerekecek.

Ayrıca vatandaşların konu ile ilgili bilgilendirilmesi için kamu spotları hazırlanacak. Düzenlemeye uymayan işletmelere ise ceza yağacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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