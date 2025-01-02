Araba Fiyatlarına Zam Hamlesi... Vergi Yüzde 50'ye Yükseltildi: Benzinli ve Hibrit Araç Almak İsteyenler Dikkat!

Türkiye, Çin’den ithal edilen otomobillere yönelik ek gümrük vergilerini artırdı. Dün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle Çin menşeili benzinli ve hibrit otomobillerde uygulanan gümrük vergisi yüzde 40’tan 50’ye yükseltildi. Toplam vergi ise yüzde 60 seviyesine çıktı. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardaki (PHEV) yüzde 40’lık ek vergi oranı ise değişmedi.

YERLİ ÜRETİME DESTEK

Ekonomi Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberinde, sektör temsilcileri bu düzenlemenin özellikle Chery ve MG gibi Çinli otomobillerin fiyatlarına etki edeceğini söyledi. Kararın Türkiye’deki yerli üretimi desteklenmek için alındığını vurgulayan sektör temsilcileri, Çinli araçlarda maliyet artışları yaşanacağına dikkat çekti.

ARABA FİYATLARINA ZAM YOLDA

Ayrıca Çinli otomobillerde yaşanan vergi artışlarının devamının gelebileceğini söyleyen uzmanlar, “Önce engelli araç alımında yerlilik oranının getirilmesi şimdi ise gelen ek vergi iç pazarda rekabeti engellemiş olsa da yerli otomobillerin satışına önemli destek olarak görülebilir” dedi ve araç fiyatlarının yüzde 10’a yakın zamlanabileceğini vurguladı.

PAZAR PAYI GERİLİYOR

Türkiye pazarında payını yüzde 10’a kadar çıkaran Çinli otomobil markalarının payı alınan karar sonrası gerilemişti. Bu hamlenin oranı daha da düşürmesi bekleniyor.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi