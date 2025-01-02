KYK Kredisi Alanlar Dikkat! Kurallar Resmen Değişti: O Zorunluluk Tamamen Kaldırıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Lisansın ardından ara vermeden yüksek yaparken okulla ilişiği kesilen öğrencilerin 2 yıl içinde KYK borcunu ödeme zorunluluğu kalktı.

KYK Kredisi Alanlar Dikkat! Kurallar Resmen Değişti: O Zorunluluk Tamamen Kaldırıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklik ile ilgili Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin, "Borçlu, öğrenimine ara vermeden lisansüstü eğitim yapması halinde lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır" fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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