Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte 29 Nisan Salı Fiyatları...

28 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla döviz piyasalarında hareketlilik devam ederken, yatırımcılar ve vatandaşlar, gözlerini "Dolar kaç TL oldu?" ve "Euro ne kadar?" sorularının yanıtına çevirdi. Dün dolar/TL kuru 38,4450 alış ve 38,4574 satış seviyelerinden işlem görmüştü. Dolar bugün güne 38,4383 TL üzerinden başladı.

Dün 43,7337 seviyelerinde işlem gören euro ise güne 43,8200 TL’den başladı. İşte 29 Nisan Salı güncel döviz kurları…

Dolar/ TL

Alış: 38,4383 Satış: 38,4610

Euro

Alış: 43,8200 Satış: 43,9050

Kaynak: Haber Merkezi