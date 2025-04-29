Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte 29 Nisan Salı Fiyatları...
Kısa süre önce yükselişe geçen dolar ve euro piyasasında düşüş mü yükseliş mi var? Dün 38,4450 alış ve 38,4574 satış seviyelerinden işlem gören dolar bugün ne kadar oldu? İşte 29 Nisan Salı günü piyasa fiyatları…
28 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla döviz piyasalarında hareketlilik devam ederken, yatırımcılar ve vatandaşlar, gözlerini "Dolar kaç TL oldu?" ve "Euro ne kadar?" sorularının yanıtına çevirdi. Dün dolar/TL kuru 38,4450 alış ve 38,4574 satış seviyelerinden işlem görmüştü. Dolar bugün güne 38,4383 TL üzerinden başladı.
Dün 43,7337 seviyelerinde işlem gören euro ise güne 43,8200 TL’den başladı. İşte 29 Nisan Salı güncel döviz kurları…
Dolar/ TL
Alış: 38,4383 Satış: 38,4610
Euro
Alış: 43,8200 Satış: 43,9050
Kaynak: Haber Merkezi
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