Altında Gözler ABD Verilerinde: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

29 Nisan 2025 itibarıyla altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Gram altın, güne 4.096 TL seviyesinden başladı. Uluslararası piyasalarda ise ons altın, sabah saatlerinde 3.315 dolar düzeyinden işlem gördü. Geçtiğimiz hafta 3.500 dolara kadar çıkan ons altın, bu seviyeden geri çekilerek 3.250 dolar bandında denge arayışına girdi.

Ekonomistler, bu hafta ABD’den açıklanacak üç kritik veri setine dikkat çekiyor: Çarşamba günü açıklanacak olan ilk çeyrek büyüme tahmini, mart ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) raporu ve cuma günkü tarım dışı istihdam rakamları, altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynayabilir. Beklentiler, bu verilerde yaşanabilecek sapmaların piyasalarda sert dalgalanmalara yol açabileceği yönünde.

Bu arada küresel düzeyde ABD-Çin ticaret ilişkilerine dair belirsizlikler de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Çin’den gelen son açıklamada, iki ülke arasında herhangi bir gümrük tarifesi müzakeresinin yapılmadığı vurgulandı. ABD tarafında ise Hazine Bakanı, Çin ile anlaşmanın zor olduğunu, Hindistan’la bir uzlaşının ise yakın olduğunu dile getirdi.

İç piyasada ise Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı 4.170 TL seviyelerinde. Yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yönelirken, uzmanlar piyasanın kısa vadede kararsız bir seyir izleyeceği görüşünde birleşiyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

29 Nisan güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.096,64 TL

Çeyrek altın 6.795,00 TL

Yarım altın 13.591,00 TL

Cumhuriyet altını 27.074,00 TL

Tam altın 26.879,25 TL

Gremse altın 67.404,25 TL

ONS altın 3.312,08 dolar

Kaynak: Haber Merkezi