Ekonomik Kriz Onları da Vurdu: İnşaat Devi İflas Etti

Almanya’da inşaat sektörünü etkisi altına alan ekonomik kriz, bir şirketin daha iflasını beraberinde getirdi. Modüler yapı sistemleri alanında faaliyet gösteren Platal Mobilsysteme GmbH, ekonomik daralma ve yoğun rekabet baskısıyla iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

50 ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILACAK

Artı49'un aktardığı bilgilere göre, şirket yönetimi yaklaşık 50 çalışanına ay sonunda iş akitlerinin sona ereceğini bildirdi. Şirket yetkilileri, iflasın ardındaki başlıca sebepler olarak Doğu Avrupa’dan gelen yoğun rekabeti, Almanya’daki ekonomik durgunluğu ve piyasa koşullarındaki kötüleşmeyi gösterdi.

BOSCH DA KAPANIŞ KARARI ALMIŞTI

İnşaat sektöründe yaşanan kriz yalnızca küçük firmalarla sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz günlerde teknoloji devi Bosch da Almanya’daki Sebnitz ve Stuttgart-Leinfelden-Echterdingen bölgelerindeki inşaat makineleri fabrikalarını kapatacağını açıklayarak sektördeki krizin boyutunu gözler önüne sermişti.

İFLASLARDA SON 10 YILIN REKORU

Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Almanya’da şirket iflasları 2024 yılında son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2023 yılına göre iflas başvurularında yüzde 16,8 oranında artış yaşandı. Özellikle ulaşım, depolama, inşaat ve konaklama sektörleri bu artıştan en çok etkilenen alanlar arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi