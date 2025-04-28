Altın Yatırımında Büyük Taktik! Bu Bilezikler Bozdururken Zarar Ettirmiyor: Gramı Gramına Kazandırıyor

Altın, geçmişten bugüne güvenli liman olarak görülmüş ve yatırım aracı olarak sıkça tercih edilmiştir. Özellikle altın bilezik almayı düşünenler için önemli bir soru ortaya çıkıyor. Hangi bilezik modeli, bozdurulurken değer kaybettirmez?

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Altın Yatırımında Büyük Taktik! Bu Bilezikler Bozdururken Zarar Ettirmiyor: Gramı Gramına Kazandırıyor

Bilezik yatırımı yaparken yalnızca altının fiyatı değil, model seçimi de büyük önem taşır. Doğru tercihler, satarken zarar etme riskini minimuma indirir. Peki, hangi bilezik modelleri bozdurulurken değer kaybettirmez? İşte cevabı...

GRAM ALTIN BİLEZİKLER

Gram altın bilezikler, standart gramajlarda üretildiği ve işçilik maliyeti düşük olduğu için bozdurulurken en az kayıp yaşatan seçenekler arasında yer alır. Fiyatları doğrudan altının güncel piyasa değeri üzerinden hesaplanır.

14 AYAR BİLEZİKLER

Altın Yatırımında Büyük Taktik! Bu Bilezikler Bozdururken Zarar Ettirmiyor: Gramı Gramına Kazandırıyor - Resim : 1

14 ayar bilezikler, daha uygun fiyatlı olmalarının yanı sıra, satarken de yüksek kayıplara yol açmaz. 22 ayar bileziklere kıyasla daha düşük işçilik bedeline sahiptir ve bu da zarar riskini azaltır.

22 AYAR BİLEZİKLER

Yatırım amacıyla en çok tercih edilen bilezik türlerinden biri de 22 ayar olanlardır. Saflık oranı yüksek olduğu için, bozdurulurken değer kaybı minimum düzeydedir. Ancak işçilik maliyeti düşük olan, sade tasarımlı modellerin seçilmesi avantaj sağlar.

HAS ALTIN (24 AYAR) BİLEZİKLER

Altın Yatırımında Büyük Taktik! Bu Bilezikler Bozdururken Zarar Ettirmiyor: Gramı Gramına Kazandırıyor - Resim : 2

Saf altından üretilen 24 ayar has altın bilezikler, işçilik masrafının neredeyse hiç olmaması nedeniyle yatırım için ideal seçenekler arasındadır. Bozdurulduklarında değer kaybı çok düşük olur.

HALKALI VE DÜZ MODEL BİLEZİKLER

İşçilik maliyeti yüksek olan süslü bilezikler yerine, halkalı ya da düz modeller tercih edilmelidir. Sadelikleri sayesinde işçilik bedelleri düşer ve bu da bozdururken daha az zarar anlamına gelir.

Kaynak: Haber Merkezi

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