Doğum İzinleri Sil Baştan Değişiyor! Anne Babalara Verilen Süre Artacak
Azalan doğum oranlarını artırmaya yönelik hazırlanan yeni düzenleme ile kadın memurların doğum izinleri 24 haftaya çıkarılıyor. Babaların izinleri de 15 güne uzatılırken, koruyucu ailelere özel izin hakkı geliyor.
Türkiye’de azalan doğum oranlarının artırılması amacıyla hazırlanan düzenleme ile kadın memurların doğum izinleri uzatılıyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı taslağa göre, kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta annelik izni verilmesi planlanıyor.
Mevcut uygulamada doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin kullanılıyor. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi süreye eklenen 2 haftalık hak ise korunuyor.
BABAYA 15 GÜN İZİN
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, taslakta, eşi doğum yapan babalara verilen 10 günlük izin süresi de artırılarak 15 güne çıkarılıyor. Ayrıca, 3 yaşını doldurmamış çocuğa koruyucu aile olan memurlara da çocuğun tesliminden itibaren 15 gün izin hakkı tanınacak. İşçi statüsünde çalışanlar için ise 15 gün ücretsiz izin öngörülüyor.
Taslağın gerekçesinde, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kriterlerine göre “çok yaşlı nüfus” statüsünde yer almaya başlaması ve doğum oranlarının düşmesi nedeniyle doğum izinlerinin artırıldığı vurgulandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi