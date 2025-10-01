Doğum İzinleri Sil Baştan Değişiyor! Anne Babalara Verilen Süre Artacak

Azalan doğum oranlarını artırmaya yönelik hazırlanan yeni düzenleme ile kadın memurların doğum izinleri 24 haftaya çıkarılıyor. Babaların izinleri de 15 güne uzatılırken, koruyucu ailelere özel izin hakkı geliyor.

Doğum İzinleri Sil Baştan Değişiyor! Anne Babalara Verilen Süre Artacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de azalan doğum oranlarının artırılması amacıyla hazırlanan düzenleme ile kadın memurların doğum izinleri uzatılıyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı taslağa göre, kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta annelik izni verilmesi planlanıyor.

Doğum İzinleri Sil Baştan Değişiyor! Anne Babalara Verilen Süre Artacak - Resim : 1
Annelerin doğum izni 24 haftaya çıkarılacak

Mevcut uygulamada doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin kullanılıyor. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi süreye eklenen 2 haftalık hak ise korunuyor.

BABAYA 15 GÜN İZİN

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, taslakta, eşi doğum yapan babalara verilen 10 günlük izin süresi de artırılarak 15 güne çıkarılıyor. Ayrıca, 3 yaşını doldurmamış çocuğa koruyucu aile olan memurlara da çocuğun tesliminden itibaren 15 gün izin hakkı tanınacak. İşçi statüsünde çalışanlar için ise 15 gün ücretsiz izin öngörülüyor.

Doğum İzinleri Sil Baştan Değişiyor! Anne Babalara Verilen Süre Artacak - Resim : 2
Babaların doğum izni 15 gün olacak

Taslağın gerekçesinde, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kriterlerine göre “çok yaşlı nüfus” statüsünde yer almaya başlaması ve doğum oranlarının düşmesi nedeniyle doğum izinlerinin artırıldığı vurgulandı.

Kadınların İzni Olmadan İlaçla Doğum Yaptırmıştı... Özel Hastanede Doğum Skandalında Flaş Gelişme!Kadınların İzni Olmadan İlaçla Doğum Yaptırmıştı... Özel Hastanede Doğum Skandalında Flaş Gelişme!Güncel

SGK Uzmanı İsa Karakaş Kritik Detayı Açıkladı: Yarı Zamanlı Çalışmada O Hak KaybedilecekSGK Uzmanı İsa Karakaş Kritik Detayı Açıkladı: Yarı Zamanlı Çalışmada O Hak KaybedilecekEkonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Doğum İzni Müjdesini Verdi: Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Hakkının Ayrıntıları Belli OlduCumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Doğum İzni Müjdesini Verdi: Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Hakkının Ayrıntıları Belli OlduEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Doğum İzni Çalışan
Simav ve Sındırgı Depremini Bilmişti! Uzman İsimden O Bölgeye Korkutan Uyarı: 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Gelecek 6,3 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı
Fenerbahçe Taraftarı Saçını Başını Yolacak! Yeni Başkan Sadettin Saran’dan Flaş Karar: Devin Özek ve Tedesco'nun Geleceği Belli Oldu Sadettin Saran’dan Bomba Karar
ABD'de Kriz Büyüyor: Hükümet Bu Gece Kapanabilir Hükümet Bu Gece Kapanabilir
Elektrik ve Doğalgaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar Açıkladı Elektrik ve Doğalgaza Zam Gelecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı
Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü: Belediye ve Valilikten Peş Peşe Açıklama Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü
Arnavutköy'de Esrarengiz Cinayet: Polis Yelekli Kişi Sokak Ortasında Öldürüldü Arnavutköy'de Esrarengiz Cinayet
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda
ABD'de Hükümet Kapandı, Piyasalar Tepetaklak! Altında Tarihi Zirve ABD'de Hükümet Kapandı, Piyasalar Tepetaklak! Altında Tarihi Zirve