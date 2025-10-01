Doğum İzinleri Sil Baştan Değişiyor! Anne Babalara Verilen Süre Artacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de azalan doğum oranlarının artırılması amacıyla hazırlanan düzenleme ile kadın memurların doğum izinleri uzatılıyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı taslağa göre, kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta annelik izni verilmesi planlanıyor.

Annelerin doğum izni 24 haftaya çıkarılacak

Mevcut uygulamada doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin kullanılıyor. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi süreye eklenen 2 haftalık hak ise korunuyor.

BABAYA 15 GÜN İZİN

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, taslakta, eşi doğum yapan babalara verilen 10 günlük izin süresi de artırılarak 15 güne çıkarılıyor. Ayrıca, 3 yaşını doldurmamış çocuğa koruyucu aile olan memurlara da çocuğun tesliminden itibaren 15 gün izin hakkı tanınacak. İşçi statüsünde çalışanlar için ise 15 gün ücretsiz izin öngörülüyor.

Babaların doğum izni 15 gün olacak

Taslağın gerekçesinde, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kriterlerine göre “çok yaşlı nüfus” statüsünde yer almaya başlaması ve doğum oranlarının düşmesi nedeniyle doğum izinlerinin artırıldığı vurgulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi