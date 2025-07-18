Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Doğum İzni Müjdesini Verdi: Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Hakkının Ayrıntıları Belli Oldu
Doğum ya da evlat edinme sonrası devlet memurlarına büyük kolaylık! Yeni yönetmelikle anne ve babalar, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Üstelik kadın-erkek ayrımı olmadan, maaşlarının yarısıyla bu haktan faydalanabilecekler.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, memurları yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Doğum ya da evlat edinme sonrası anne babalara tanınacak yarı zamanlı çalışma hakkının detayları netleşti. Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
AİLE YILI KAPSAMINDA ÖNEMLİ ADIM
"Aile yılı" çerçevesinde hayata geçirilen düzenleme ile devlet memurlarına, çocuklarının doğumundan itibaren ilkokula başlayana kadar haftalık 20 saatlik yarı zamanlı çalışma imkânı tanındı. Erdoğan açıklamasında, "Bu adım, aile bağlarını güçlendirmek ve ebeveynlerin çocuklarının gelişimine daha fazla vakit ayırmasını sağlamak için atıldı" dedi.
KADIN-ERKEK AYRIMI YOK
Yönetmelik kapsamında hem kadın hem erkek memurlar bu haktan eşit şekilde yararlanabilecek. Eşlerin her ikisinin de memur olması durumunda, talep etmeleri halinde her iki ebeveyn de yarı zamanlı çalışabilecek.
EVLAT EDİNENLERE DE AYNI HAK
Sadece doğum yapanlar değil, evlat edinen memurlar da yarı zamanlı çalışma imkanından faydalanabilecek. Bu hak, çocuğun evlat edinildiği tarihten ya da yasal izin süresinin bitiminden itibaren geçerli olacak.
KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Şube müdürü ve üzeri kadrolarda görev yapan memurlar ile yurtdışı teşkilatlarında çalışan memurlar bu haktan faydalanamayacak.
20-30 BİN MEMURUN YARARLANMASI BEKLENİYOR
Daha önce yalnızca sınırlı sayıdaki memurun yararlanabildiği uygulamanın kapsamı genişletildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öngörüsüne göre ilk etapta yaklaşık 20-30 bin memurun bu haktan yararlanması bekleniyor.
YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ŞARTLARI NASIL OLACAK?
Memurlar haftada en fazla 3 gün çalışabilecek.
Günlük çalışma süresi 3 saatten az, 8 saatten fazla olamayacak.
Süt izni hariç, diğer izin hakları 657 sayılı Kanun’a göre korunacak.
Yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve resmi tatil günleri yarı zamanlı çalışılmış kabul edilecek.
Çocuğun ilkokula başlamasıyla birlikte yarı zamanlı çalışma sona erecek.
Her çocuk için hak ayrı ayrı hesaplanacak.
Memurun istemesi halinde normal mesaiye dönüş mümkün olacak.
MAAŞLAR YARI YARIYA ÖDENECEK
Bu düzenleme kapsamında yarı zamanlı çalışan memurlar, maaş ve diğer ödemelerini yarım oranında alacak. Ayrıca bu çalışanlar, öğle saatleri ve çalışma saatleri dışındaki zamanlarda görevlendirilemeyecek.
GÜNÜN 24 SAATİ DEVAM EDEN HİZMETLERDE ESNEKLİK
Nöbet usulü hizmetlerde görev yapan memurlar için yarı zamanlı çalışma esasları, kurumlar tarafından hizmetin gereklerine göre belirlenecek.
Yarı zamanlı çalışmanın sona erdiği durumlar ise çocuğun ilkokula başlaması, çocuğun kaybedilmesi, evlat edinme ilişkisinin sona ermesi veya memurun tam zamanlı çalışmaya geçme talebiyle sınırlı olacak.