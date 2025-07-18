Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Doğum İzni Müjdesini Verdi: Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Hakkının Ayrıntıları Belli Oldu

KADIN-ERKEK AYRIMI YOK

Yönetmelik kapsamında hem kadın hem erkek memurlar bu haktan eşit şekilde yararlanabilecek. Eşlerin her ikisinin de memur olması durumunda, talep etmeleri halinde her iki ebeveyn de yarı zamanlı çalışabilecek.

EVLAT EDİNENLERE DE AYNI HAK

Sadece doğum yapanlar değil, evlat edinen memurlar da yarı zamanlı çalışma imkanından faydalanabilecek. Bu hak, çocuğun evlat edinildiği tarihten ya da yasal izin süresinin bitiminden itibaren geçerli olacak.