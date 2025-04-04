Dijital Türk Lirası Hakkında Flaş Gelişme! Kağıt! Kağıt ve Madeni Para Devri Bitiyor mu?

Dijital ekonomiye geçişte güçlü bir vizyon ve stratejik planlama gerekliliği vurgulanırken, dijital dönüşümün tüm bileşenlerinin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmayı ve toplumsal refahı yükseltmeyi hedefleyen dijital dönüşüm, tüm paydaşların işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

İLK FAZ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Dijital Türk lirası projesinin ilk fazı tamamlandı. Bu aşamada, blokzincir tabanlı perakende dijital para sistemi, TCMB ve diğer bankalarda kullanılacak sunucu yazılımları ile dijital kimlik destekli "Mobil Cüzdan" uygulaması geliştirildi. Projenin ilerleyen fazlarında çevrim dışı ödeme, programlanabilir ödeme ve donanım cüzdan gibi yeni özellikler eklenecek.

DİJİTAL TÜRK LİRASI YENİLENEN ALTYAPILARLA ENTEGRE OLACAK

Dijital Türk lirası sistemi, mevcut FAST ve e-Türkiye altyapılarıyla entegrasyon sağlayarak finansal altyapıları güçlendirecek. Bu sistem, akıllı şehirler, mikro ödemeler ve sınır ötesi ödemeler gibi yenilikçi alanlarda kullanılabilecek. Ayrıca, dijital dönüşümün finansal altyapılarda güvenlik, maliyet etkinlik ve çevik yönetilebilirlik gibi özellikleri artırması bekleniyor.

KOSGEB’İN DİJİTAL CÜZDAN UYGULAMASI

KOSGEB, destek ödeme süreçlerini dijitalleştirerek, başvuru ve ödeme aşamalarını elektronik ortama taşıdı. KOSGEB Dijital uygulaması, destek ödemelerinin projelerde belirlenen destek başlıklarına uygun yapılmasını ve bu süreçlerin izlenebilirliğini sağlayacak. Yapılacak analizlerle desteklerin etkisi değerlendirilecek ve iyileştirme önerileri geliştirilecek.

İKİNCİ FAZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

TCMB, dijital Türk lirasını tüm dijital ticaret ve para aktarım süreçlerinde kullanılabilecek bir değişim aracı olarak tasarlıyor. Dijital paranın "kripto varlık" olmadığı ifade edilen raporda, ikinci faz çalışmaları kapsamında dijital para sistemi, dijital kimlik entegrasyonu, mobil uygulamalar, çevrim dışı ödemeler ve siber güvenlik gibi alanlarda araştırma ve test faaliyetleri yürütülüyor. Bu yıl içinde dijital Türk lirası, Merkez Bankası parasının dijital olarak anlık ve 7 gün 24 saat dolaşımını sağlayacak.

Kaynak: AA