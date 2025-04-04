Ünlü İngiliz Bankası HSBC'den Altın İçin Kritik Tahmin

HSBC, altın fiyatlarına dair yeni bir değerlendirme yaptı. Jeopolitik risklerdeki artış ve ekonomik belirsizliklere atıf yapan HSBC, altın tahminlerini yukarı yönlü olarak revize etti. Bu kapsamda 2025 yılı için ortalama ons altın fiyatı 3 bin 015 dolara, 2026 içinse 2 bin 915 dolara çıkardı.

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Ünlü İngiliz Bankası HSBC'den Altın İçin Kritik Tahmin

HSBC, artan küresel belirsizlikler sebebiyle 2025 ve 2026 yıllarına dair altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü olarak yeniden belirledi.

HSBC ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

Açıklanan yeni analiz notunda, banka 2025 yılı için ortalama altın fiyat beklentisini on başına 3 bin 15 dolara, 2026 yılı için ise 2 bin 915 dolarak olarak güncellendi. Bankanın bir önceki tahmini ise ons başına 2025 yılı için 2 bin 687 dolar 2026 için ise 2 bin 615 dolar olmuştu.

Ünlü İngiliz Bankası HSBC'den Altın İçin Kritik Tahmin - Resim : 1

KÜRESEL GELİŞMELER REVİZYONU ETKİLEDİ

HSBC’nin bu revizyona gitme sebebin başında ise Ukrayna’da süren savaş, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Donald Trump’ın başkanlığa gelmesiyle birlikte ABD dış politikasındaki yaşanması mümkün değişmeler yer aldı. Bununla birlikte küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin de altına olan talebi yükseltmesi de bankanın tahmin değişikliğine gitmesinde etkili oldu.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMINA DEVAM EDEBİLİR

Öte yandan HSBC, merkez bankalarının bu yıl ve önümüzdeki yılda da altın alımına devam etmelerini muhtemel olarak değerlendirirken, bu alımların 2022-2024 dönemindeki yüksek seviyeleri görmeyebileceğini de belirtti.

Bu noktada altının 3 bin doları geçmesi durumunda alımların yavaşlayabileceği, 2 bin 800 doların altına düşmesi durumunda ise alımların artabileceği de ifade edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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