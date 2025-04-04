Kimse Elini Sürmek İstemiyor Ama Bilen Köşeyi Dönüyor! 1 Saat Toplayıp 2 Bin TL Kazanıyor, Şimdi Paraya Para Demiyor

1 SAATTE TOPLAYIP 2 BİN TL KAZANIYOR

Bölgeye gelen alıcılarla doğrudan satış yapan toplayıcılar, salyangozların iri yapısı sayesinde kilo hesabıyla ciddi kazançlar elde edebiliyor. Yaklaşık 1 saatte günlük birkaç çuval toplayanlar, 2 bin liraya varan gelir sağladıklarını belirtiyor. Özellikle bu dönemde aile bütçesine destek olmak isteyen birçok kişi, sabah erken saatlerde ellerinde torbalarla araziye çıkarak salyangoz topluyor.

Her ne kadar Türkiye'de bazı çiftliklerde endüstriyel üretim yapılsa da, doğadan toplanan salyangozlar da değerlendiriliyor. Toplanan ürünler, işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.