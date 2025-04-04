Kimse Elini Sürmek İstemiyor Ama Bilen Köşeyi Dönüyor! 1 Saat Toplayıp 2 Bin TL Kazanıyor, Şimdi Paraya Para Demiyor
Afyonkarahisar’da bahar yağmurlarıyla birlikte topraktan çıkan kara salyangozları, bölge halkına ek gelir sağlıyor. Kimsenin elini bile sürmek istemediği salyangozları toplayanlar, günlük 2 bin lira kazanıyor.
Kaynak: İHA
Bahar aylarının gelişiyle birlikte yumuşayan topraklardan yüzeye çıkan kara salyangozları, Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde yaşayanlar için önemli bir gelir kapısı haline geldi.Özellikle mart ve nisan aylarında yağan yağmurların ardından toprakta hareketlenmeye başlayan salyangozlar, kadınlar ve gençler tarafından toplanarak kilosu 35 liradan satılıyor.
1 SAATTE TOPLAYIP 2 BİN TL KAZANIYOR
Bölgeye gelen alıcılarla doğrudan satış yapan toplayıcılar, salyangozların iri yapısı sayesinde kilo hesabıyla ciddi kazançlar elde edebiliyor. Yaklaşık 1 saatte günlük birkaç çuval toplayanlar, 2 bin liraya varan gelir sağladıklarını belirtiyor. Özellikle bu dönemde aile bütçesine destek olmak isteyen birçok kişi, sabah erken saatlerde ellerinde torbalarla araziye çıkarak salyangoz topluyor.
Her ne kadar Türkiye'de bazı çiftliklerde endüstriyel üretim yapılsa da, doğadan toplanan salyangozlar da değerlendiriliyor. Toplanan ürünler, işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.
YURT DIŞINDA HERKES SEVEREK TÜKETİYOR
Dolma gibi geleneksel tariflerden, baharatlı ve farklı çeşitlerde işlenen salyangozlar, yurt dışında yoğun talep görüyor. Türkiye’de damak tadına pek uygun bulunmayan bu ürün, dış pazarlarda sevilerek tüketiliyor ve ülke ekonomisine döviz girdisi sağlıyor. Salyangoz ihracatı, sessiz ama etkili bir katkı olarak dikkat çekiyor.