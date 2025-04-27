Dev Şirket 24 Fabrika Birden Açıyor! Rakipleri Tırnaklarını Yemeye Başladı, Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı

Yapay zeka alanındaki artan çip ihtiyacını karşılamak isteyen Tayvan merkezli TSMC, dünya çapında 24 yeni üretim tesisi kurma hazırlığında.

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Dev Şirket 24 Fabrika Birden Açıyor! Rakipleri Tırnaklarını Yemeye Başladı, Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı

Şirket, bu hamleyle Amerika, Avrupa, Japonya ve Çin gibi bölgelerdeki üretim kapasitesini önemli ölçüde genişletecek. 2025 yılı içerisinde sekiz yeni çip fabrikası ve bir ileri paketleme tesisi faaliyete geçecek. Ancak, şirketin en büyük sıkıntılarından biri nitelikli personel bulmak. Özellikle ABD gibi bölgelerde yüksek maaşlar, operasyonel maliyetleri artırıyor.

Dev Şirket 24 Fabrika Birden Açıyor! Rakipleri Tırnaklarını Yemeye Başladı, Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı - Resim : 1

Son yıllarda TSMC'nin istihdamı da hızla büyüdü. 2019'da 51 bin olan çalışan sayısı, 2024 sonunda yaklaşık 83 bin 825 kişiye çıktı. 2025'in ilk iki ayında 1300 yeni iş ilanı açan şirket, yıl sonunda çalışan sayısını 90 bine, 2026 itibarıyla da 100 binin üzerine taşımayı hedefliyor.

Dev Şirket 24 Fabrika Birden Açıyor! Rakipleri Tırnaklarını Yemeye Başladı, Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı - Resim : 2

Bu hızlı büyüme adımı, TSMC'nin yapay zeka odaklı küresel çip talebine liderlik etme kararlılığını gözler önüne seriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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