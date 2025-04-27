Dev Zincir Markette Satılıyordu: Organik Tahin Ürünlerinde Salmonella Çıktı! Acil Kodla Toplatılıyor

Dünyaca ünlü market zinciri Carrefour, Belçika’da satışa sunduğu organik tahinlerinde 'salmonella' bakterisi tespit edildiğini açıkladı. Carrefour, ürünü satın alan müşterilerine, ürünü tüketmeden geri iade etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dev Zincir Markette Satılıyordu: Organik Tahin Ürünlerinde Salmonella Çıktı! Acil Kodla Toplatılıyor - Resim: 1

Son dönemde gıda güvenliği ile ilgili skandallar birbiri ardına ortaya çıkarken, özellikle sınır kapılarındaki sıkı kontroller bile bazı virüs taşıyan ürünlerin iç pazarda satılmasına engel olamıyor. En son söz konusu durum, Carrefour'un Belçika'daki mağazalarındaki Carrefour Bio markalı organik tahinlerde yaşandı. Yapılan denetimler sonucunda, bu tahinlerin salmonella bakterisi içerdiği tespit edildi.

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Dev Zincir Markette Satılıyordu: Organik Tahin Ürünlerinde Salmonella Çıktı! Acil Kodla Toplatılıyor - Resim: 2

ÜRÜNLERİN TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ

Gıda Güvenliği Ajansı tarafından yayımlanan bildiride, Belçika'da satışı yapılan ve son tüketim tarihi 30/07/2026 olan 350 gramlık kavanozlarda yer alan LBS250105 parti numaralı Carrefour Bio marka tahinlerin bakteriyel bulaş riski taşıdığı belirtildi. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin satıştan çekilmesine karar verildi.

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Dev Zincir Markette Satılıyordu: Organik Tahin Ürünlerinde Salmonella Çıktı! Acil Kodla Toplatılıyor - Resim: 3

MÜŞTERİLERE İADE ÇAĞRISI YAPILDI

Carrefour Belçika'dan yapılan açıklamada, "Tüm ürünler satıştan çekilmiştir. Ancak bazı ürünler, geri çekilme işlemi başlamadan önce Belçika pazarına sunulmuştu. Bu nedenle, belirtilen ürünleri elinde bulunduran kişilerin bunları tüketmemeleri ve ya imha etmeleri ya da satın aldıkları mağazaya geri iade ederek ücretlerini geri almaları önerilmektedir" ifadeleri yer aldı.

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