Dev Zincir Markette Satılıyordu: Organik Tahin Ürünlerinde Salmonella Çıktı! Acil Kodla Toplatılıyor
Dünyaca ünlü market zinciri Carrefour, Belçika’da satışa sunduğu organik tahinlerinde 'salmonella' bakterisi tespit edildiğini açıkladı. Carrefour, ürünü satın alan müşterilerine, ürünü tüketmeden geri iade etmeleri çağrısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde gıda güvenliği ile ilgili skandallar birbiri ardına ortaya çıkarken, özellikle sınır kapılarındaki sıkı kontroller bile bazı virüs taşıyan ürünlerin iç pazarda satılmasına engel olamıyor. En son söz konusu durum, Carrefour'un Belçika'daki mağazalarındaki Carrefour Bio markalı organik tahinlerde yaşandı. Yapılan denetimler sonucunda, bu tahinlerin salmonella bakterisi içerdiği tespit edildi.
ÜRÜNLERİN TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ
Gıda Güvenliği Ajansı tarafından yayımlanan bildiride, Belçika'da satışı yapılan ve son tüketim tarihi 30/07/2026 olan 350 gramlık kavanozlarda yer alan LBS250105 parti numaralı Carrefour Bio marka tahinlerin bakteriyel bulaş riski taşıdığı belirtildi. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin satıştan çekilmesine karar verildi.
MÜŞTERİLERE İADE ÇAĞRISI YAPILDI
Carrefour Belçika'dan yapılan açıklamada, "Tüm ürünler satıştan çekilmiştir. Ancak bazı ürünler, geri çekilme işlemi başlamadan önce Belçika pazarına sunulmuştu. Bu nedenle, belirtilen ürünleri elinde bulunduran kişilerin bunları tüketmemeleri ve ya imha etmeleri ya da satın aldıkları mağazaya geri iade ederek ücretlerini geri almaları önerilmektedir" ifadeleri yer aldı.