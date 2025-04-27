Dev Zincir Markette Satılıyordu: Organik Tahin Ürünlerinde Salmonella Çıktı! Acil Kodla Toplatılıyor

MÜŞTERİLERE İADE ÇAĞRISI YAPILDI

Carrefour Belçika'dan yapılan açıklamada, "Tüm ürünler satıştan çekilmiştir. Ancak bazı ürünler, geri çekilme işlemi başlamadan önce Belçika pazarına sunulmuştu. Bu nedenle, belirtilen ürünleri elinde bulunduran kişilerin bunları tüketmemeleri ve ya imha etmeleri ya da satın aldıkları mağazaya geri iade ederek ücretlerini geri almaları önerilmektedir" ifadeleri yer aldı.