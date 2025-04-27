Amasya'da Üretiliyor, Kilosu 96 Bin Liraya Satılıyor

Amasya'da, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Mersin balığının üretimine hız verildi.

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Amasya'da Üretiliyor, Kilosu 96 Bin Liraya Satılıyor

Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu’nda yetiştirilen balıkların yumurtaları, 6 ay içinde Karadeniz sularına bırakılarak doğadaki yaşam döngüsüne katılması sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu balıkları numaralayarak takip ediyor. 2 yıl önce Samsun’dan bırakılan bir balık, Bulgaristan’da bulundu ve kayıtlara geçti.

KİLOSU 2500 DOLARLA SATILIYOR

Mersin balığının havyarının kilosu, 2500 dolara (96.085,99 Türk Lirası) kadar alıcı buluyor. ‘Siyah inci’ olarak da adlandırılan Mersin havyarının yüksek değeri, balığın üretiminde Karadeniz Bölgesi’nde Amasya ilini önemli bir merkez haline getiriyor. Yumurtalarının, Mersin murt ağacının meyvesine benzemesi nedeniyle bu ismi alan balıklardan, 6 yaşına geldiğinde havyar üretimi yapılabiliyor.

Amasya'da Üretiliyor, Kilosu 96 Bin Liraya Satılıyor - Resim : 1

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Mersin balığı, Karadeniz’de yalnızca 3 türüyle varlığını sürdürüyor. Sivri burun, karaca ve huso huso türleri, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu balığın türleri arasında yer alıyor. Avlanması yasak olan Mersin balığı, Amasya’daki özel tesiste üretimi yapılan türleriyle korunmaya çalışılıyor. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, bu yıl 300 bin yavru balık üretimi hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, huso huso türünün de gelecekte üretileceğini ve bu türün de yüksek havyar fiyatlarıyla dikkat çekeceğini belirtti.

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Kaynak: DHA

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