Denizden Para Fışkıracak! Limit 1 Milyona Çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile istilacı balon balığı avlayan balıkçılara yapılacak ödemelerin üst limitleri yükseltildi, diğer türlerde limit 1 milyona ulaştı.

Son Güncelleme:
Denizden Para Fışkıracak! Limit 1 Milyona Çıkarıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelindeki denizlerde ekolojik dengeyi tehdit eden ve yerli türlerin neslini tehlikeye atan istilacı balon balıklarına karşı yürütülen mücadeleye devlet desteği büyüyor. Balıkçılara nefes aldıracak yeni destekleme ödemeleri ve üst limitleri içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere resmen yürürlüğe girdi.

BENEKLİ BALON BALIĞI BAŞINA 35 LİRA

Yeni düzenlemeyle birlikte en tehlikeli ve baskın tür olan benekli balon balığı (lagocephalus sceleratus) için avcı balıkçılara ciddi bir finansal kaynak ayrıldı. Karara göre, benekli balon balığında 100 bin adede kadar yakalanan her bir balık için balıkçılara 35 lira destekleme ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu hamleyle denizlerdeki en yırtıcı istilacı popülasyonunu hızla baskılamayı hedefliyor.

DİĞER TÜRLERDE LİMİT 5 KATINA ÇIKARILDI

Diğer balon balığı türlerinde ise daha önce 200 bin adet olan avlama üst limiti tam 5 kat artırılarak 1 milyon adede yükseltildi. Bu gruptaki balon balığı türlerini avlayan balıkçılara, yakaladıkları her bir adet için 10 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Resmi Gazete Balon balığı
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altında Yön Tersine Döndü: Dev Banka Beklentisini Düşürdü Altında Yön Tersine Döndü: Dev Banka Beklentisini Düşürdü
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Merkez Bankası'ndan Sıkılaşma Sinyali: 'Enflasyonun Belirgin Sapma Halinde...' Merkez Bankası'ndan Sıkılaşma Sinyali
Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 10 Temmuz Cuma Güncel Döviz Kurları Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar?
Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 70 TL Sınırını Aşarak Rekor Kırdı! Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 70 TL Sınırını Aşarak Rekor Kırdı!
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim
Çankaya Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 36 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı Çankaya Belediyesi'ne Operasyon
NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Diplomasisi! İki Büyük Krizi Önledi NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Diplomasisi! İki Büyük Krizi Önledi
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Memurlara İlave Tazminat Ödenecek! Şartlar Belli Oldu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Memurlara İlave Tazminat Ödenecek! Şartlar Belli Oldu
Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada