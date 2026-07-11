Denizden Para Fışkıracak! Limit 1 Milyona Çıkarıldı

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Türkiye genelindeki denizlerde ekolojik dengeyi tehdit eden ve yerli türlerin neslini tehlikeye atan istilacı balon balıklarına karşı yürütülen mücadeleye devlet desteği büyüyor. Balıkçılara nefes aldıracak yeni destekleme ödemeleri ve üst limitleri içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere resmen yürürlüğe girdi.

BENEKLİ BALON BALIĞI BAŞINA 35 LİRA

Yeni düzenlemeyle birlikte en tehlikeli ve baskın tür olan benekli balon balığı (lagocephalus sceleratus) için avcı balıkçılara ciddi bir finansal kaynak ayrıldı. Karara göre, benekli balon balığında 100 bin adede kadar yakalanan her bir balık için balıkçılara 35 lira destekleme ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu hamleyle denizlerdeki en yırtıcı istilacı popülasyonunu hızla baskılamayı hedefliyor.

DİĞER TÜRLERDE LİMİT 5 KATINA ÇIKARILDI

Diğer balon balığı türlerinde ise daha önce 200 bin adet olan avlama üst limiti tam 5 kat artırılarak 1 milyon adede yükseltildi. Bu gruptaki balon balığı türlerini avlayan balıkçılara, yakaladıkları her bir adet için 10 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA